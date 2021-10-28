涉毒議員千金起底！2.7萬粉絲小網紅…白皙長腿圈粉　IG動態曝

▲林女長相甜美，IG有2.7萬粉絲。（圖／截取自林女IG）

記者白珈陽／台中報導

南投縣議員史燕雪的女兒22歲林姓女子，日前與黃姓男子在台中涉嫌販賣毒品遭逮，訊後依毒品罪移送台中地檢署偵辦，事後黃男6萬元交保，林女請回。史燕雪28日偕女兒召開記者會，林女痛斥媒體報導與事實不符，史燕雪則哽咽道歉疏於關心小孩交友情形。林女曾短暫任議員助理，因長相甜美，不時還會上傳火辣照片，在網路上小有名氣，其IG擁有2.7萬粉絲，除接受代言工作等服務，甚至在狀態欄推薦博弈網站，讓人驚訝。

▲林女於狀態欄推薦博弈網站。（圖／截取自林女IG）

據悉，新莊警分局執行網路巡邏，見到一則茶葉廣告，因不符合市價的茶葉價錢，且宣傳中含有暗語，讓警方懷疑是毒品販賣，經聯繫後相約在台中碰面交易。15日凌晨，警方驅車南下，約定在台中市北屯區崇德十路面交，當時27歲黃姓男子開著車，載著坐副駕駛座的22歲林女，喬裝購毒的警員坐進車內，就在林女拿出搖頭丸時，埋伏的其他警員一湧而上，將2人逮捕，起獲6顆搖頭丸、10克安非他命。

2人被逮捕坐上偵防車後，林女低聲地說「我懷孕了」，還遞出一張名片，上面印著「史雪燕議員助理」，細問後原來竟是南投縣議員史雪燕的親生女兒，但警訊後仍依販賣毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方認為黃男涉嫌重大以6萬元交保並向上溯源，林女無保飭回。

對此，史燕雪今日下午3時帶著女兒在南投縣議會召開記者會，林女有4點聲明，包括造成史燕雪困擾、影響社會觀感而抱歉，又說媒體指稱她販毒的相關報導「完全與事實不符」，沒有亮出議員助理名片，沒有參與販賣毒品、不知黃男車上有違禁品等。

▲▼南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，與女兒今日下午召開記者會說明，2人都稱媒體指稱販毒的相關報導「完全與事實不符」。（圖／記者白珈陽攝）

史燕雪則稱，由於丈夫去年罹患癌症，她忙於跑醫院、照顧先生，丈夫才剛過世不到2個月，她對於小孩的交友狀況有所忽略，是她的疏忽，也同時表示，報導稱女兒販毒「與事實不符」。

另外，林女綽號「紋紋」在網路上頗有名氣，因長相甜美，加上身材勻稱、膚色白皙，在IG上吸引了2.7萬粉絲。狀態欄上，她接受代言工作，不過仔細一看，下方竟在推廣博弈網站，更於動態中直接寫下「又是出款百萬的一天，真正會贏的都是在娛樂城賭，還是跟政府用穩死的賠率賭 ?」，藉此吸引賭客上門。

林女在記者會說，辭去議員助理職位，是因個人興趣不合，也說對於黃男車內有毒品一事不清楚，一切真相，有待檢警進一步釐清調查。

▲▼林女身材勻稱、膚色白皙；林女於IG動態中寫下「又是出款百萬的一天，真正會贏的都是在娛樂城賭」，藉此吸引賭客上門。（圖／截取自林女IG）