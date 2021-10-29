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社會 社會焦點 保障人權

警戳破「議員涉毒千金」說詞　不排除上線就是他們自己

▲林女長相甜美，IG有2.7萬粉絲。（圖／截取自林女IG）

記者葉國吏／綜合報導　

南投縣議員史燕雪的女兒22歲林姓女兒，因與男友台中販毒被逮，訊後黃姓男友6萬元交保、林女請回。根據了解，林女長相甜美，還是小有名氣的網紅，警方也根據這對毒鴛鴦的販售管道追查上線，不排除上線就是他們自己。

林女綽號「紋紋」在網路上頗有名氣，因長相甜美，加上身材勻稱、膚色白皙，在IG上吸引了2.7萬粉絲。狀態欄上，她接受代言工作，不過仔細一看，下方竟在推廣博弈網站，更於動態中直接寫下「又是出款百萬的一天，真正會贏的都是在娛樂城賭，還是跟政府用穩死的賠率賭 ?」，藉此吸引賭客上門。

▲南投縣議員史雪燕女兒捲入販毒風波，與女兒今日下午召開記者會說明，2人都稱媒體指稱販毒的相關報導「完全與事實不符」。（圖／記者白珈陽攝）

警方是在網路巡邏時發現有不符合市價的茶葉廣告，懷疑就是毒品交易的暗語，相約之後當時27歲黃姓男子開著車，載著坐副駕駛座的22歲林女，喬裝購毒的警員坐進車內，就在林女拿出搖頭丸時，埋伏的其他警員一湧而上，將2人逮捕，起獲6顆搖頭丸、10克安非他命。

2人被逮捕坐上偵防車後，林女低聲地說「我懷孕了」，還遞出一張名片，上面印著「史雪燕議員助理」，細問後原來竟是南投縣議員史雪燕的親生女兒，但警訊後仍依販賣毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方認為黃男涉嫌重大以6萬元交保並向上溯源，林女無保飭回。

▲林女身材勻稱、膚色白皙；林女於IG動態中寫下「又是出款百萬的一天，真正會贏的都是在娛樂城賭」，藉此吸引賭客上門。（圖／截取自林女IG）

根據《自由時報》報導，儘管黃男、林女不斷宣稱是接受朋友委託送貨，不過警方坦言， 販毒被捕就推不知情，或推給不知名的藏鏡人，這是目前毒販一貫SOP託詞。警方透露，只要還原他們兩人的對話記錄、通訊軟體就可得知兩人動態，屆時就能知道林女說詞是否屬實，不排除他們自己就是毒品銷售的上線。

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