「籃球女孩」長大變女神！4歲遇車禍下半身壓爛　21年後現況驚艷

▲籃球女孩錢紅艷。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

1996年出生的大陸女孩錢紅豔，在4歲那年不幸被一輛大貨車撞倒後，捲入車底導致盆骨以下完全截肢。為了讓她繼續上學，爺爺把舊籃球從中間切開，裡面墊上棉花，將半個籃球套在她的身下，還特製了一對「木手墊」幫助她「行走」，錢紅豔也因此被稱為「籃球女孩」，如今21年過去了，她怎麼樣了呢？

綜合陸媒報導，1996年，錢紅艷出生在雲南曲靖陸良縣一個普通農民家庭。4歲那年，一次慘痛的車禍讓她成為大眾眼中的「籃球女孩」。

此後的日子，也不知磨爛了多少個籃球，這個愛笑的女孩沒有向生活低頭，而是從苦難中一步步走向光明。失去雙腿的錢紅艷，因一次曝光，籃球中的小小身軀被定格為照片，此後得到了社會各界的幫助。

▲籃球女孩錢紅艷漸漸蛻變為「水中飛魚」。（圖／翻攝自微博）

11歲那年，錢紅艷加入雲南省殘疾人游泳隊。由於沒有下半身，錢紅艷在水中身體嚴重不平衡，她形容，「失去腿就好比一艘船沒有舵，在水中沒有方向感，容易橫向擺動，影響速度。」針對這個問題，教練專門為她制定了一套訓練方案。

那段日子裡，錢紅艷每天要接受不少於4個小時的專業游泳訓練，舉啞鈴、做仰臥起坐和臂力拉伸等等。訓練之餘，她還會抓住一切機會鍛煉臂力和平衡能力，一次次訓練中揮灑汗水，錢紅艷游泳水平日益精進，也正是游泳讓她從大山走向世界。

▲游泳讓她從大山走向世界。（圖／翻攝自微博）

2009年，錢紅艷在雲南省第九屆殘運會奪得3枚金牌，並在同年舉辦的大陸全國殘疾人18周歲以下游泳錦標賽中奪得1金2銀。2016年，巴西里約熱內盧殘奧會獲得女子100米蛙泳比賽第九名。2019年，在天津殘運會，錢紅艷在S7級女子游泳400米決賽收穫1枚銅牌。

當年的「籃球女孩」漸漸蛻變為「水中飛魚」，錢紅艷現在還得到了在雲南曲靖陸良縣殘聯工作的機會。錢紅艷說，殘疾不等於殘廢，希望自己能幫殘疾人做點實事，也希望更多的殘疾人朋友樹立生活的勇氣，用實際行動證明人生價值，回報社會，成就自我。