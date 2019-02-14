　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

籃球女孩洗菜徵求「哪裡有好的男朋友」　網告白：我會讓你待在舒適圈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼籃球女孩洗菜情人節很應景地「徵男友」。（圖／翻攝自jumi0118 instagram）

▲籃球女孩洗菜情人節很應景地「徵男友」。（圖／翻攝自jumi0118 instagram）

記者林彥臣／綜合報導

以陽光甜美形象著稱的籃球女孩「洗菜」，經常在臉書放上在各地籃球場打球的照片，情人節她也很應景地在IG上發文，徵求「哪裡有好的男朋友」陪她一起打籃球，讓網友們紛紛暴動告白，希望能夠獲得洗菜的青睞。

洗菜在IG上發文指出「最近想和男朋友去新的球場打球，所以想請大家推薦一下哪裡有好的男朋友」。同時洗菜也應景情人節，開放網友自我推薦。

網友在留言中也都充分運用創意，把洗菜最愛的籃球融入自我推薦內容，「我願意當妳的籃板球」、「你就是KD，我會讓你待在舒適圈」、「比起當個神射手，我更想射中你的心」、「我已拿了10分，10助攻，9籃板，你就是我的第10個籃板球，必定要搶下你」、「我如果是LBJ，那妳一定是我要抱的隊」、「我是綠間，妳的全部都在我的射程範圍（宅」、「你就像三井壽一樣 精準的射穿了我的心」、「洗菜男友不是要去暴龍隊了嘛～」。


洗菜後來也在一則短影音的引言中指出，「其實我真的已經有交往很多年的男友了，他其實沒那麼好掌握，需要一些技巧，他常常會被我打，然後被我丟很遠又會被我追回來，而且我們還長很像，基本上已經是夫妻臉了，大概是長像這樣啦」。其實洗菜說的男友，就是籃球啦！

ET快訊
影／小資女拚命存樂炫「存款破8位數」　網看明細全哭了
工會宣布22:15終止罷工「取回檢定證」　500機師準備上工
影／檢舉達人血淚自白！個資只給警察遭外洩　住家慘被站崗
黃寶慧專訪／手拿蔡英文「親筆賀卡」　白宮智庫執行長：美中進入

關鍵字：洗菜,籃球女孩,徵男友,舒適圈,情人節

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

籃球正妹「洗菜」比基尼玩衝浪　網友：這是我手機封面！

籃球女孩「洗菜」挺勇士　怒贏就請客20份雞排

正妹改編甜唱《男孩你知道嗎》　網友：可以帶妳回家嗎

正妹的三分球多可愛？台版莎賓娜的「勾腳」讓人戀愛了

台版莎賓娜！淡江籃球正妹模仿拉筋PTT被推爆

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

「鋼鐵英雄」王國材連7天苦撐充和事佬　終結160小時機師罷工

暴動啦！小模情人節「G擊西門町」Free Hug　自信上空全放送

「歡迎華航員工回家奮鬥」　何煖軒：1年將增1億5千萬改善疲勞航班

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

主人回家超high！哈士奇「3樓飛撲」 他頸椎骨折被砸暈：以為牆倒了...

5歲女童隨嬤走10公里撿回收-終於圓夢上學去...開心露燦笑

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

「鋼鐵英雄」王國材連7天苦撐充和事佬　終結160小時機師罷工

暴動啦！小模情人節「G擊西門町」Free Hug　自信上空全放送

「歡迎華航員工回家奮鬥」　何煖軒：1年將增1億5千萬改善疲勞航班

籃球女孩洗菜徵求「哪裡有好的男朋友」　網告白：我會讓你待在舒適圈

林佳龍要華航雙方珍惜「情人節共識」　扛罷工協商重任「只因2字」

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱「我要吃ＯＯ」親一口　網驚：抱歉了培根

24歲的苗栗青年…戀上75歲「英國老爹」台灣結婚！情人節後要牽手步禮堂了

影／5訴求談成華航機師3年半不罷工　「邁龍燦」合體說明

影／工會宣布22:25終止罷工！「取回檢定證」時間曝　500機師準備上工

杜哈女網賽／詹家姐妹直落二艾瑪史東替身　晉級4強自嘲濕身

陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光

打進奧運奪金就請客一週　高雄議長發5萬加菜金鼓勵中華女壘

淘汰不適任司法官　司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

排練喜劇笑場「喊卡」毒舌評審一句話空氣凝結

人紅就是任性！19歲辣妹把椅子從45樓往下扔！

連3年缺席鴻海開工　郭台銘親口說原因！「一張五口照」感動全網

回顧台灣史上首次機師大罷工　「7天事件懶人包」看懂160hrs吵什麼

「鋼鐵英雄」王國材連7天苦撐充和事佬　終結160小時機師罷工

火辣美女劈腿又倒掛大跳鋼管舞　華麗炫技網讚：性感且專業！

生活熱門新聞

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱..

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步..

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年..

雄女妹上台大醫斬初戀！學霸前男..

機師工會宣布22:25終止罷工..

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避..

罷工7天終將落幕！破百機師聚交..

父母要他找越配！台男864分析..

機師罷工結束！華航勞資協商達共..

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

外食小孩　鈣質攝取拉警報！

籃球女孩洗菜徵求「哪裡有好的男..

罷工航班取消　婦自費12萬回台..

更多熱門

相關新聞

媽情人節快樂！兒一疊禮物擊碎幻想

今（14日）情人佳節，不少愛侶相約共度，但一名女網友卻在臉書爆怨公社PO文，表示自己與老公結婚多年，對情人節已不太有期待，但今天一大早，平常就很貼心的小兒子突然扭捏走來，甜喊「媽咪，情人節快樂」，還害羞地遞上一疊東西；原本以為兒子要送禮物的原PO心中一陣狂喜，不料仔細一看，卻當場爆出粗口，「法克……，這個臭小子！」

林智堅直播示愛　前世情人搶攔胡

情人節買9千元零食送女友　遭分手：不會買包？

連垃圾桶都收到花！情人節悲慘實錄太悲催

天文學家PO心形星雲慶祝情人節

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

Nina老公是《大學生》曾小新！

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

檢舉達人自白！「個資只給警察」遭外洩

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

春風214曬「情侶照」網歪樓：像周董

她「和爸爸哥哥洗澡23年」！網看偷拍畫面傻眼

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

「在台大醫等你」雄女正妹隔半年驚傳情變

雄女妹上台大醫斬初戀！學霸前男友近況曝光

4年3死！桃園詭屋全空沒人敢住

更多

最夯影音

更多

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面