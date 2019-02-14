籃球女孩洗菜徵求「哪裡有好的男朋友」　網告白：我會讓你待在舒適圈

▲籃球女孩洗菜情人節很應景地「徵男友」。（圖／翻攝自jumi0118 instagram）



記者林彥臣／綜合報導

以陽光甜美形象著稱的籃球女孩「洗菜」，經常在臉書放上在各地籃球場打球的照片，情人節她也很應景地在IG上發文，徵求「哪裡有好的男朋友」陪她一起打籃球，讓網友們紛紛暴動告白，希望能夠獲得洗菜的青睞。

洗菜在IG上發文指出「最近想和男朋友去新的球場打球，所以想請大家推薦一下哪裡有好的男朋友」。同時洗菜也應景情人節，開放網友自我推薦。

網友在留言中也都充分運用創意，把洗菜最愛的籃球融入自我推薦內容，「我願意當妳的籃板球」、「你就是KD，我會讓你待在舒適圈」、「比起當個神射手，我更想射中你的心」、「我已拿了10分，10助攻，9籃板，你就是我的第10個籃板球，必定要搶下你」、「我如果是LBJ，那妳一定是我要抱的隊」、「我是綠間，妳的全部都在我的射程範圍（宅」、「你就像三井壽一樣 精準的射穿了我的心」、「洗菜男友不是要去暴龍隊了嘛～」。



洗菜後來也在一則短影音的引言中指出，「其實我真的已經有交往很多年的男友了，他其實沒那麼好掌握，需要一些技巧，他常常會被我打，然後被我丟很遠又會被我追回來，而且我們還長很像，基本上已經是夫妻臉了，大概是長像這樣啦」。其實洗菜說的男友，就是籃球啦！