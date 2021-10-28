專騙新加坡華人！詐騙機房水房設台中　維安特勤攻堅逮17人

記者張君豪／台北報導

新加坡在2020年4月向台灣刑事局國際刑警發布請求共同偵辦該國華人、大陸移民遭假檢警詐騙案；新加坡警察部隊調查發現，該案詐騙電話發話源均來自台灣，刑事局國際刑警科獲報後追查、並從今年6月起陸續行動，在台中市文心路、向上路商業大樓、招待所剿清該集團詐騙機房、水房並逮捕劉姓金主（44歲、有經營詐騙機房前科）。

▲刑事局國際刑警科與星加坡警察部隊共同破獲台中市劉嫌涉嫌經營詐騙機房水房、先後逮捕約談17人到案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

劉嫌詐騙機房是以假冒大陸公安檢警方式、鎖定旅星國大陸僑民、當地華人進行假公安詐騙，總計詐騙得手金額高達238萬元台幣、刑事局國際刑警哥會同外交部駐新加坡台北代表處、新加坡刑事偵查局CID、商業事務局CAD、台中市警第五、豐原分局、雲林縣刑大共同偵辦。

專案小組根據新加坡警方提供境外撥話器網路IP資料，確認該詐騙機房、水房是開設在台中市四川路、文心路、向上路商業大樓；國際刑警在今年6月起出動警政署維安特勤隊攻堅，先後逮捕、約談劉姓主嫌及詐騙機房、水房成員共17人到案。

警方指出：由於大陸、新加坡當地法規均較台灣嚴峻、公安警察執法雷厲手段讓民眾畏懼，是以歹徒鎖定當地民眾施行假檢警詐騙相當容易得手、劉嫌旗下詐騙機房成員從今年6月起短短兩周就以假冒公安指稱「民眾手機涉嫌散播詐騙簡訊」再扮演檢察官要求民眾匯款到監管帳戶，短短2周詐騙被害15人。

劉嫌經營得詐騙水房，在台詐騙吸金超過3400萬元新台幣、被害人多達16人，星國被害人還發生匯款後為了拿回辛苦錢，遭該集團歹徒引導協助領款，成為被害人兼車手身分，遭星國警察部隊逮捕。

▲刑事局國際刑警科與星加坡警察部隊共同破獲台中市劉嫌涉嫌經營詐騙機房水房，並查扣高價勞力士手表。（圖／記者張君豪攝）

警方陸續收網逮捕約談包含劉嫌等人到案，並查扣手機59支、筆電12部、電腦3部、平板4部、網路分享器9台、路由器3臺、網卡11張、硬碟4個、SIM卡41張、現金新臺幣7萬餘元、勞力士手錶3支、金融卡74張、中國銀聯卡25張、U盾45個、自然人憑證10張、本票3張；其中光一名王姓機房成員所有的勞力士GMT-MASTER、DAYTONA名錶市價就要新台幣60萬元、遭警方認定是詐騙犯罪所得一併查扣。

劉嫌等人到案後雖有聘請律師，但因否認涉案拒絕交代案情，訊後遭警方依觸犯詐欺、組織犯罪、洗錢防制法移送台中地檢署複訊，劉姓主嫌及詐騙機房成員共8人全部收押禁見，水房成員9人遭裁定分依5~10萬元交保候傳。

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