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大眾運輸飲食禁令11/2鬆綁　國內線擬恢復「客艙飲料」服務

記者許維寧／台北報導

隨國內疫情逐漸趨緩，交通部今日（28）宣佈，自11月2日起鬆綁交通運具內飲食限制，包含台鐵及高鐵列車內、公路客運及遊覽車內、以及國內線班機（航空器）與船舶內可開放飲食。日前因機艙內禁食，隨飲食即將於下個月解禁，國內線航空公司也規劃恢復客艙飲料服務。

▲▼立榮航空,客機,航班,ATR72-600,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,國內線,離島航線,ATR-72螺旋槳客機,B-17017。（圖／記者李毓康攝）

▲隨國內航班飲食解禁，立榮航空規劃恢復機艙內飲料服務。（圖／記者李毓康攝）

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交通部指出，考量現行交通場站內均已開放飲食，在維持基本防疫條件下，全面鬆綁交通運具內飲食限制，包含臺鐵及高鐵列車內、公路客運及遊覽車內、以及國內線班機（航空器）與船舶內，在維持適當社交距離下或鄰近無旅客或旅客有配戴口罩下，可開放飲食。另郵局營業區域亦可在前開條件下開放飲食。

日前受到疫情影響，國內航空業者陸續取消國內線機上飲食服務。根據立榮航空規定，取消客艙飲料、雜誌、報紙服務，僅讓有生理需求的旅客喝水，並禁止機上飲食，且旅客不得自行更換座位。若旅客有生理需求需如廁，每次廁所使用完畢則需由空服員進行消毒。

由於今日放寬國內線班機飲食規定。立榮航空表示，依照主管機關的指示配合辦理，規劃恢復機上飲料服務事宜。但其餘規定不變，仍不提供報紙、雜誌閱讀等，民眾仍不可任意換座位。

另外，今天客運業車上飲食也一同解禁。國光客運表示，樂見鬆綁放寬，希望民眾早日重返正常生活步調，恢復搭乘大眾運輸工具習慣。國光客運強調，即使疫情趨緩，清潔消毒等相關防疫工作仍會持續進行，再加上第一線駕駛近日陸續完成疫苗第二劑施打，國道長途客運仍會是民眾返鄉出遊最安全最方便的選擇。

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