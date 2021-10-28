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社會 社會焦點 保障人權

大同甜美女警3小時逮偷車賊　零工男詭辯：下棋快遲到「借一下」

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局民族路派出所接獲線報，有民眾腳踏車丟失，值班女警立刻協助調閱監視器，最後順利在附近公園找到腳踏車，沒想到嫌犯竟然表示「下象棋要遲到，所以借用一下」，最後依竊盜罪嫌函送法辦。查獲此案的女警從警3年，除了長相甜美，對工作也認真負責。

警方調查，20日上午8時許，1名55歲的郭姓婦人匆忙跑到大同分局民族路派出所報案，聲稱紅色腳踏車無故失蹤，值班女警吳家瑜立刻安撫情緒，並根據郭女描述開始調閱路口監視器，吳姓女警調閱監視器後鎖定腳踏車行蹤，立刻與同仁前往大龍公園附近尋找。

▲▼大同1名28歲的女警受理腳踏車竊盜，循線調閱監視器逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲大同1名28歲的女警受理腳踏車竊盜，循線調閱監視器逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後在大龍公園附近找到腳踏車，但是當時卻沒有發現嫌犯，進入公園查看，發現55歲的黃姓男子正在下象棋，比對照片後確認身分，吳姓女警以及同仁上前詢問，黃當場坦承犯行，辯稱因為下象棋快遲到，在路邊發現腳踏車「借用」一下，警方訊後依照竊盜罪嫌函送。

▲▼28歲的長相甜美的吳姓女警，不顧家人反對，決定放棄大學所學報考警察。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲28歲的長相甜美的吳姓女警，不顧家人反對，決定放棄大學所學報考警察。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，28歲的吳姓女警為高雄人，高雄中山大學附中畢業後，考上台中中山醫學大學生物醫學系，但因為不想朝生技方面發展，又因受到外國警匪、偵探影集影響，決定在大四報名特考班，1年後考上警察，最後於105年特班畢業，畢業後就分發到大同分局民族派出所服務。

▲▼受理腳踏車竊盜的超甜女警，原本念生物醫學，最後受到影集影響決定報考警察。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲受理腳踏車竊盜的超甜女警，原本念生物醫學，最後受到影集影響決定報考警察。（圖／記者邱中岳翻攝）

吳姓女警表示，當初除了受到影集影響，所以對警察工作抱持嚮往，且不想坐在辦公室研究生物醫學，個人偏好戶外工作，所以才決定報考警察，當初家人相當反對，認為畢竟是女生不適合當警察，且家中也沒有親戚職業是警察，但吳姓女警還是希望能夠在警察工作上有所發展。

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