加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光」　一鍵秒知中獎！

▲健身房可使用動滋券！（示意圖／記者吳世龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

第三輪動滋券超嗨出爐了，快對獎！「台灣欄神」陳奎儒今（28）日擔任抽獎嘉賓，總共10組幸運號碼「00、45、53、57、82、012、546、855、865、983」，值得注意的是，其中012與855最強運，已連中了3次，不過兩組號碼都有同週中獎或重複中獎的關係，因此只能拿兩種券，最高可拿1500元讓人羨慕了！

由教育部加碼的500元動滋券，預計每週送出50萬份，因此連四周總計200萬份，連三周獎號一次看，如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

【第一週】

13、19、55、71、93、97

381、453、644、734、985

首波共有50萬103人中籤



【第二週】

04、11、18、57、91

498、756

第二波共有50萬386人中籤

【第三週】

00、45、53、57、82

012、546、855、865、983

再貼心提醒幸運兒們，動滋券2.0有別於去年，今年集中使用在「做運動、看比賽」的服務事業，例如各類運動健身課程、運動場館、路跑活動，登山活動，以及觀看中華職棒、職籃賽事等。至於該券使用期限為2022年6月30日23時59分止，逾期失效。

▲動滋券第三波獎號出爐。（圖／體育署直播）



▲動滋券只能用在運動範圍上 。（圖／體育署）



另外，《ETtoday新聞雲》也整理出天選之人，第三輪獎號中，有五組號碼都有連中獎的狀況，「00」已中了藝FUN數位（第二週）與紙本（第三週）；「57」重複中動滋券（第二週）；「012」中i原券與客庄券（皆第二週）；「855」則中動滋券（第一週）、國旅券（第三週）；「865」中了藝FUN紙本（第二週）。

不過加碼券規則為「每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次」的關係，上述號碼中，雖然「012」在第二週都中了i原券與客庄券，但只能擇一，其中i原券價值為1000元，再加上本週動滋券，因此最高可拿1500元。

由於七大加碼券連三周的獎號太多組，許多民眾已暈頭轉向，其實可多加利用民間版本的「加碼券中獎速查網」可輸入多組身分證，中間輸入半形的逗號「,」後，系統也會告知分別中了哪一種加碼券，功能超強大。