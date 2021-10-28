女童被媽媽罵負氣快閃...姊姊追她也走失　母急報警尋回

記者張君豪／台北報導

兩名小朋友在台北市大安區街頭走丟，當時下著大雨母親遍尋不著愛女蹤跡，嚇得趕緊報警處理，所幸轄區瑞安街派出所警員熱心幫忙協尋，好笑的是小女童見到女警沿街呼喊她的姓名，以為警察要抓她，當街「跑給警察追」，所幸警方積極協尋，成功幫擔心母親找回2名愛女。

▲瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏成功幫民眾找回走失愛女。（圖／記者張君豪翻攝）

▲瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏成功幫民眾找回走失愛女。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示：12日17時許、大安區敦化南路、四維路口有民眾報案小孩走失，瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏獲報後立即趕往，報案女子向警方表示，在接2位小學女兒回家時，因責罵制止次女不斷把玩手機，致小女兒負氣跑開，當下長女欲制止追隨其後，導致雙雙走失。

母親當下驚慌自責，她徒步沿街搜尋找不到愛女情況下，只能著急撥打110報案，所幸員警迅速到場並於周遭街道搜尋，終在大雨中發現2位小朋友身影，此時母親亦及時趕來，母子雨中相擁而泣，警方也順利完成尋人任務。

▲瑞安街派出所巡邏員警吳婉綾、陳俊瓏成功幫民眾找回走失愛女。（圖／記者張君豪翻攝）

有趣的是，警員吳婉綾騎機車搜尋小女童、發現在巷弄騎樓避雨的2位小孩就是搜尋目標，騎機車接近呼叫女童姓名，此時女童見警察姐姐卻因害怕而又跑走、讓女警好氣又好笑。

吳員擔心女童安全，只好在雨中追著不聽制止停下的女童，所幸女童媽媽及時出現，女童見到媽媽當場嚎啕大哭，母親見狀也跟著哭了出來，因當時仍下著雨且母女3人皆驚慌未定，故先行帶3人回派出所休息，待母女情緒較為穩定後再將其載至公車站候車返家。

當事人事後傳簡訊感謝警員熱心幫忙，警方呼籲：民眾帶幼齡孩童出門務必多加關照及提高警覺，如不幸發生走失之情形，應儘快撥打110電話請警方即時協助。

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