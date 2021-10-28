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社會 社會焦點 保障人權

在家如廁險遭性侵！水電工熊抱人妻狂摸　夫聽尖叫聲衝下樓救人

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻小婷去年僅在家上廁所，就被突然闖入的張男從後方強抱，差點被其性侵得逞，所幸奮力掙脫，才得以得救。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／南投報導

張姓男子因故認識人妻小婷（化名），未料張男在去年12月晚間，事先準備好剪刀、水果刀、塑膠繩前往小婷的住處，見小婷住處大門關上並未上鎖，隨即進入，又看見小婷在廁所內上廁所，竟從後方強抱小婷，隔著衣服對著小婷上下其手，並拿出塑膠繩欲綑綁住小婷，所幸小婷奮力推擠、大聲呼叫，小婷的丈夫聽見後急忙下樓查看，將張男壓制在廁所內才讓小婷得以獲救。南投地院審理後，依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，判張男有期徒刑3年6月。

曾從事水電工作的張姓男子，因故與人妻小婷結識，未料張男早已覬覦小婷許久，竟在去年12月晚間，拿著預先準備好的剪刀、水果刀和塑膠繩，帶著工地手套前往小婷的住處，抵達後發現小婷住處僅有將大門關上並未上鎖，張男立即潛入；又見到小婷一人在廁所內，張男竟直接從小婷的後方強抱小婷，隔著衣服對小婷上下其手，還拿著塑膠繩準備捆住小婷，所幸小婷在驚嚇之餘仍不忘奮力抵抗，和張男發生推擠，也因此造成小婷左肩、下背與骨盆等處挫傷，同時大聲呼叫求救，驚動在2樓吹薩克斯風的老公下樓查看，緊急壓制張男，才得以獲救。

▲粘姓計程車司機遭指控對身障女子兩度猥褻與三度性侵，但粘男辯稱與女子是男女朋友關係，女子也聲稱「有老公就是你」，檢不起訴。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲張男還試圖想以塑膠繩捆住小婷，限制其行動。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

訊據時，張男卻堅決向檢察官強調，並未攜帶任何凶器進入小婷的住處、更沒有熊抱小婷，辯稱只是手放在小婷的肩膀上，將她轉過來；至於有沒有對著小婷上下其手，張男表示，他不是亂摸，「只是不小心摸到」。

不過小婷卻向檢察官證稱，當天她上完廁所在廁所照鏡子梳頭，張男就突然闖進，將廁所門反鎖後，就從後方強抱住她，她當利立即用手肘撞開，大罵他是「神經病」、「要幹嘛」，未料張男還向她說「我就是想要摸妳啦」、「怎麼樣」，還對她上下其手，更隨即拿出塑膠繩要限制住她的動作，小婷當即大聲呼救，希望可以驚動到在2樓吹薩克斯風的先生，所幸小婷的丈夫聽到小婷淒厲的叫喊，下樓查看，驚見張男和老婆在浴室打成一團，衝進制止。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲所幸小婷在2樓吹薩克斯風的丈夫聽見小婷淒厲的叫聲，下樓查看，才緊急將小婷救出。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

而小婷的鄰居也出庭證稱，當下有聽到小婷的淒厲叫聲，不過聽不出來在講什麼，還以為是夫妻吵架，後來前往察看，才看到小婷滿臉驚恐地走出家門說要報警，後續更還幫小婷的丈夫將闖進的張男制伏等語。

南投地院審理後，張男竟又向法官指稱，當晚會進入小婷家，是因為和小婷有債務糾紛，因此前往拿取等等；張男還向法官哭訴，表示他因患有精神障礙，導致其犯下罪刑時，無法辨識其行為已經違法，但法官認為，無論小婷是否有和張男借錢，都和張男是否有強制猥褻犯行無關；至於精神障礙部分，法院委託醫院對張男進行鑑定，報告結果僅表示張男有憂鬱症，但張男已服用相關藥物長達半年以上，精神狀態穩定，並無明顯退化，不採信其辯詞。

法官指出，審酌張男先前並無前科，但其為滿足一己私慾，竟以強暴方式，對小婷進行性侵害犯行，破壞小婷性自主決定權，更影響其身心健康，且事後更未與小婷達成和解賠償，依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪，判張男有期徒刑3年6月，全案仍可上訴。

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