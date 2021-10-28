陳柏惟遭罷免後　李艷秋指蔡英文「這段話」讓人不寒而慄

▲蔡英文、陳柏惟。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨陳柏唯遭罷免後，總統蔡英文透過臉書表示「但令我們有信心的是，這次投票中，我們還是看見許多年輕世代的朋友，用無比熱情與堅定的意志，想要維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量」。對此，資深媒體人李艷秋說這段話，讓人不寒而慄，要她解釋如何「看見」去投票的年輕世代，都反罷免呢？妳的信心從何而來？

李艷秋表示，許多評論猛酸蔡英文總統的兩套標準，在罷韓國瑜成功時說，台灣民主往前走了一步，陳柏惟被罷時說，台灣民主發展還需要努力。蔡總統乃至整個民進黨的雙標已是慣性思維，雙標是日常，單標是反常，打臉是正常，蔡總統的反應只是維持一貫的「順我者民主，逆我者反民主」。

不過，李艷秋認為最讓人不寒而慄的，是這段話「但令我們有信心的是，這次投票中，我們還是看見許多年輕世代的朋友，用無比的熱情與堅定的意志，想維護自己的家園能夠有一席守護台灣的力量。」

李艷秋說，蔡總統需要跟民眾解釋一下，妳如何「看見」去投票的年輕世代，都反罷免呢？妳的信心從何而來？所謂的「許多年輕世代」是多少人？妳是如何確定年輕人「用無比的熱情與堅定的意志」反罷免呢？「年輕世代要維護家園有一席守護台灣的力量」這個結論是怎麼來的呢？

李艷秋分析，蔡總統在看似輕描淡寫地語句中，不經意的透露這些訊息：

1.千穿萬穿，對年輕人的馬屁不能穿

2.狂讚年輕世代守護家園，暗指同意罷免的就是破壞家園的年老世代？這個總統不但沒有票票等值的民主概念，還順手製造世代對立。

3.反罷免是為了維「守護台灣的力量」，所以要罷掉陳柏惟的就是「出賣台灣的力量」？把紅帽子不著痕跡地就甩給了反對者。

李艷秋感嘆，一個總統，才剛在國慶演說中呼籲大家團結，沒過幾天就親自操作世代對立、社會對立，才剛在演說中驕傲於台灣的民主，沒過幾天卻公然宣稱人民一票一票投出來的罷免案過關，台灣民主還需要努力；隨口隨手製造分裂，還有龐大的情治系統、網軍、媒體供使喚，她的用詞文青，語句婉約，但就是令人不由自主的不寒而慄啊！