男友摔車先扶車！她「心受傷了」怒討道歉：先扶女友不是基本嗎

▲摔車後男友先去扶車，女友生氣了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名女子抱怨，男友終於買了夢想中的重型機車，剛騎上路那幾天興奮到眼睛發光，不過新買1個月就發生摔車意外，「還好騎的速度剛好不是很快，我也穿長袖長褲身體沒受到甚麼傷，但心卻受傷了QQ」，因為男友摔車後第一個動作竟然不是關心女友，而是先跑去扶重機，這一幕讓她非常受傷。

原PO在Dcard表示，這台重機是男友夢想中的車，存了許久的錢終於在上個月把它牽回家，「看到它（重機）眼睛興奮到都要掉出來了XD」，這整個月男友也沉浸在買新車的喜悅中，加了很多臉書社團學人家玩車，現在重機上已經有不少改裝品。

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▲摔車雖然不能亂扶傷者，但原PO期望的是先關心她。（示意圖／免費圖庫pxhere）



怎料新車騎不到1個月，原PO上周和男友出遊就發生車禍，中途為了閃避突然衝出來的小動物，重心不穩直接連人帶車摔落，所幸當時車速不快，兩人沒有嚴重受傷，不過「他摔車之後第一個動作是去把他的車扶起來檢查一下，不是來扶我嗚嗚」，這舉動讓原PO直呼傷心，「雖然我知道那台車他很愛，也花了很多錢在上面，但先扶女友不是基本常識嗎！！！」事後和男友提起此事，男友隨即道歉安撫，原PO後來也比較釋懷，不過想起男友竟然愛車大於她，內心還是覺得十分不平衡，PO文請網友們評評理。

專業網友指出，「摔車不能亂扶起來，你怎知你骨盆或是骨頭有沒有位移？」、「當然是先扶車確認沒有漏油，再來關心你能不能動，確認四隻跟脖子可以正常活動才能扶你起來啊！」不過很多人也替原PO說話，「雖然受傷時不該扶，但要先確認乘客狀況啊 ，載乘客出車禍先關心乘客狀況不是基本守則嗎，不管是不是女友 ，我認為乘客都應該優先於車」、「其實妳想表達的是，應該先關心妳有沒有怎樣。這個我能理解，其實溝通過就可以了。」