懸疑殺機曝！姊弟戀勒斃女友割腕10多刀　點頭認行凶：相約殉情

▲許女遭殺害，男友割腕10多刀昏迷送醫，清醒坦承殺人，但卻辯稱是「相約殉情」。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲報案，有民眾發現家門反鎖，警方破門後，赫見女子與男友倒臥住家房間床上，女子「脖子上有勒痕」明顯死亡，男友手腕有10多處刀傷，意識昏迷送往醫院搶救，男友也在27日上午恢復意識，但不能說話只能點頭、搖頭，初步點頭坦承殺害女友，但表示為「相約殉情」。

警方調查，58歲的許姓女子，在離婚後與51歲的林姓男友交往，2人住在北市中山區新生北路2段28巷的租屋處，租屋處內除了許姓情侶之外，另外還有許女的19歲小兒子、林男的15歲兒子等4人一起同居。

據了解，林姓男友昏迷後送往醫院救治，過了一夜已經恢復意識，雖然不能說話，但能透過點頭、搖頭回答問題，面對詢問當場點頭坦承「殺害女友」，但辯稱是相約殉情，針對此事警方仍在釐清。

林姓男友先要自己15歲的兒子近日先住到親戚家，許女兒子返家後發現客廳地上血跡斑斑，循著血跡前往母親房間，發現林男在房間內，林男見到許女兒子隨即上前阻止「不要報警、不要送醫」。

許女兒子跑回客廳趕忙報警，林姓男友則將門反鎖，躺在已經身亡的許女身旁，警方到場時，發現林男已經陷入昏迷，緊急送往醫院救治，據悉，林男可能服用藥物後割腕，所以才會呈現昏迷狀況。

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