北市姊弟戀命案兇嫌曾任獅子會長　現場留一張紙條內容曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局接獲報案，有民眾發現家門反鎖，警方破門後，赫見女子與男友倒臥住家房間床上，女子「脖子上有勒痕」明顯死亡，男友手腕有刀傷，意識昏迷送往醫院搶救，行兇的男友據悉名下有工程公司，也曾擔任過獅子會會長，現場留有紙條「後續交給姊夫處理」。

警方調查，58歲的許姓女子，離婚後與51歲的林姓男友交往，2人住在北市中山區新生北路2段28巷的租屋處，許女的19歲小兒子、林男的15歲兒子也一同居住。

▲許女遭小兒子發現陳屍床上，男友則倒臥一旁昏迷，許女的大兒子獲悉趕往現場。（圖／記者邱中岳攝）

據了解，許女是直銷公司會員，該公司主要以販售「鹿胎盤膠囊」、幹細胞美容保養品為主，林男名下則有工程公司，主要從事各式防水抓漏工程，也曾在2017年至2018年間擔任過獅子會會長一職，該獅子會成員包括北市議員、商界人士。

許女的小兒子表示，母親的林姓男友平常都在家中並沒有外出，也不知道有沒有工作，2人平時相處沒有太多糾紛，可能偶爾會因為金錢、工作發生爭執，但沒有太大的爭吵。

警方接獲線報後到場，發現許女2人的房門反鎖，隨即破門進入，發現2人均躺在床上，許女已經沒有呼吸心跳，左手腕有刀傷並用塑膠袋包裹，脖子上有明顯勒痕，林姓男友左手腕上也有切割刀傷。

▲林姓男友名下有防水、抓漏工程行(右）曾是獅子會長，目前行凶嫌疑最大。（圖／畫面翻攝當事人臉書）

警消緊急將意識不清的林姓男友送往馬偕醫院救治，初步了解，許姓女子脖子上有勒痕，床上留有大片血跡，現場並沒有打鬥痕跡，現場則帶回皮帶以及尖刀等證物。

案發後，許女的大兒子獲報後趕赴現場，但因平時與母親不常聯繫，所以並不知道狀況；另外，現場留有一張紙條，寫下「後面的事情交給姊夫處理」。

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