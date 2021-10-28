邱臣遠爆NCC年花700萬經營幽靈臉書　抽電鍋才有人來按讚

▲邱臣遠批NCC編列700萬預算買幽靈臉書帳號。（圖／翻攝邱臣遠臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

NCC為宣導「基地台電磁波知識」，111年預計編列1440萬元委託公關公司、電視台宣傳。民眾黨立委邱臣遠28日批評，NCC花費納稅錢買了成效悽慘的內容農場「按讚數平均起來居然只有約0.8個」、「相信NCC主委陳耀祥親自發文，按讚數應該都一定超過1人」。

邱臣遠今在臉書表示，NCC貴為通訊傳播主管機關，在宣傳業務相關內容上編列預算不手軟，不過成效倒是相當淒慘。針對「基地台電磁波知識」媒體業務宣導，NCC在111年預計編列1440萬元，109年也曾編列1420萬元並把預算拆分為二，向外招標公關公司及電視台做宣傳。他並細數公關公司標案，包括NCC以「電磁波安全宣導計畫委託專業服務採購案契約」向外招標，並由同一公關公司於110年7月以712萬元得標；109年以685萬元得標。

邱臣遠批評，NCC外包公關公司經營的幽靈臉書，除了偶爾抽電鍋才有人按讚之外，其他文章幾乎都在轉貼分享，全部在轉載科技報橘、科技大觀園、yahoo評論網頁，差點讓人以為是內容農場。平均一整年下來大約50篇文章，扣除抽獎文的話，按讚數平均起來居然只有約0.8個；甚至多篇文章「0人」按讚。

邱臣遠質疑，相信NCC主委陳耀祥親自發文，按讚數應該都一定超過1人，為什麼NCC要花700萬納稅錢去請公關公司經營呢？陳主委對於這樣的結果到底滿不滿意？這實在已經扯到令人無法理解的境界。

邱臣遠還說，該公關公司辦理「109年電磁波安全宣導創意電腦動畫競賽」向民眾徵件，寫說希望寓教於樂來宣傳電磁波知識：結果2年來，9件得獎作品上傳Youtube，點閱次數加總不到1400次，這個競賽獎金最低1萬元，最高15萬元，來看看得獎作品，真是令人不敢恭維。「現場我放了一段影片給陳主委看，陳主委好像也看不懂要表達什麼」、「民進黨一向是大內宣相當厲害，我也實在是不理解怎會宣傳到了一個令人無法理解的境界。NCC花了將近700萬元的人民納稅錢，真的買單得下去嗎？」