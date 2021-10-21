逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

▲簡舒培要求柯文哲複誦四個堅持。（圖／翻攝台北市議會直播）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培昨（20日）於市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦總統蔡英文「四個堅持」，引起民眾黨批評。民眾黨立委邱臣遠辦公室主任陳思宇21日批評，簡舒培是台北市議員，地點在台北市議會、對象是台北市長，應該以市政議題為重「如此低劣的質詢方式，不僅無益市政、更分化台灣內部團結，難道不用道歉嗎？」。

陳思宇透過臉書表示，昨天簡舒培在台北市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡英文「四個堅持」，若不遵從就要向蔡英文道歉。簡舒培在北市議會轟柯文哲，既然說這是廢話，那就把它一字不漏唸出來，柯文哲反問「我不需要當小學生，讓你來指導唸課文」，但簡舒培仍不斷逼迫。

陳思宇批評，柯文哲於台北市議會報告台北市年度施政計畫及總預算案，簡舒培是台北市議員，地點在台北市議會、對象是台北市長，市政優先，應該以市政議題為重。

陳思宇質疑，簡舒培用如此低劣的質詢方式，不僅無益市政、更分化台灣內部團結，難道不用道歉嗎？民眾黨過去早已多次透過聲明、臉書發文強調認同蔡英文「四個堅持」，為何還要強迫特定對象在議會複誦才算認同？

陳思宇強調，還記得周子瑜事件，隔天蔡英文高票當選，1月16日當晚，蔡英文在舞台上說「今天選舉結果是向世界證明，台灣人就是自由人、台灣人就是民主人，只要我當總統的一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人，必須為他們的認同而道歉」。