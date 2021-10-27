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民眾黨團轟基隆捷運「選前騙票」　大酸林右昌：為參選攻擊柯文哲

▲▼邱臣遠、蔡壁如、民眾黨基隆市黨部安樂區主任劉韋巡舉行「幽靈輕軌變ＶＲ捷運，民進黨不要再騙基隆人」記者會。。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民眾黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

基隆輕軌升級為基隆捷運，引發台北市長柯文哲、基隆市長林右昌連日隔空互嗆，柯批八堵、基隆段不處理如同「大騙局」、「要等到反攻大陸再處理」，林則拿出當時「四長會議」共識的文字紀錄，轟柯「說謊、沒有政治誠信」。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如27日舉行記者會批評，目前基隆捷運425億元方案不包括最重要的八堵到基隆段，恐成為半套捷運，呼籲不應選前騙票、選後跳票，「林右昌要給基隆人一個交代，向交通部提出路線確認」，交通部也說明何時可開工、確定預算。

邱臣遠、蔡壁如、民眾黨基隆市黨部安樂區主任劉韋巡舉行「幽靈輕軌變ＶＲ捷運，民進黨不要再騙基隆人」記者會。邱臣遠酸說，林右昌心心念念想要進軍大台北市長寶座，動輒攻擊柯文哲，市民應該睜大眼睛看清楚。

邱臣遠並指，基隆捷運喊了30年，民進黨在地執政將近7年，至今仍未動工，交通部長王國材還用「模糊焦點、帶風向」方式處理這議題，實際上，台北市政府只佔南港段1.9公里，本來就不是興建和營建的角色，王國材卻說「不敢交給台北市政府」。

邱臣遠表示，交通部應該講清楚，現在基隆輕軌路線在哪？要多久才開通？交通部目前提出基隆捷運425億元方案，尚未包括八堵到基隆段規劃，恐成為「到不了基隆市區的基隆捷運」，柯文哲只不過是戳破交通部謊言的糖衣，呼籲如果捷運只到八堵，就會變成「半套捷運」，林右昌應該說清楚、講明白。

蔡壁如批評，2017年蔡英文宣布斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，路線為從基隆到南港展覽館，還承諾4年內（2022年）通車；可是在2019年4月核定可行性研究，改口採獨立雙軌系統，與台鐵貨車共用路線，總經費變成104.5億；2020年6月綜合規劃後，變成獨立雙軌系統，總經費變成250億；2021年9月6日，透過地方期待路線方案，將LRT輕軌系統升級為LRRT中運量捷運系統，希望台北端走地下段延伸到南港站，共13站、16.05公里，總經費來到425億，但是對於八堵到基隆段卻說還要「持續與地方溝通」。

蔡壁如說，交通部目前評估八堵到基隆段需要約72.8億元預算，還不包括改走基隆市區路線所需車站、出入口用地所需成本，顯示基隆捷運恐是「未來經費變變變、民進黨繼續騙騙騙」。

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