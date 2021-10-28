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前獅子會長勒斃女友稱「殉情」　死者走路搖晃最後身影曝

記者陳俊宏／綜合報導

曾擔任獅子會會長的51歲林姓男子，在台北市中山區租屋處勒斃58歲許姓女友，他送醫後恢復意識，坦承殺害女友，但為「相約殉情」。此說法由警方調查中，並朝殺人罪偵辦。而死者在案發前一晚，進家門前走路搖晃不穩的畫面也曝光。

警方調查，許女離婚後與林男交往，兩人住在新生北路2段的租屋處，許女的19歲小兒子、林男的15歲兒子也一同居住。

▼死者在案發前一晚，被拍到進家門走路搖晃不穩。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼許女在25日晚上9時許就返家，直到案發前都沒有離開現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

▼案發當晚，死者兒子慌張到連大門也來不及關上，將兩名員警指引到屋內。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼許女在25日晚上9時許就返家，直到案發前都沒有離開現場。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男近日先要自己15歲的兒子住到親戚家。許女兒子26日晚間返家後，發現客廳地上血跡斑斑，循著血跡前往母親房間，看到林男在房間內。林男見到許女兒子，隨即上前阻止「不要報警、不要送醫。」

許女兒子見狀，嚇得跑回客廳報案。林男則將門反鎖，躺在已身亡的許女身旁。警方到場時，發現林男已經陷入昏迷，緊急送往醫院救治。據悉，林男可能服用藥物後割腕，才呈現昏迷狀況。

▼林男曾擔任獅子會會長。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼許女遭小兒子發現陳屍床上，男友則倒臥一旁昏迷，許女的大兒子獲悉趕往現場。（圖／畫面翻攝當事人臉書）

林男現已恢復意識，雖不能說話，但能透過點頭、搖頭回答問題。面對詢問，他點頭坦承殺害女友，但辯稱是「相約殉情」，此說法正由警方釐清中。根據監視器畫面，案發前一晚，許女獨自一人返家，手上拿著外套和包包，走路明顯搖晃不穩。

據了解，許女是直銷公司會員，該公司主要以販售「鹿胎盤膠囊」、幹細胞美容保養品為主。林男名下則有工程公司，主要從事各式防水抓漏工程，他也曾在2017年至2018年間擔任過獅子會會長一職，該獅子會成員包括北市議員、商界人士。

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