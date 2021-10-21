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超商變身燴飯專賣店！「這一味」超搶手　年銷量竟可繞地球680圈

▲▼7-11燴飯。（圖／7-11提供）

▲佛蒙特咖哩燴飯為7-11年度熱銷燴飯排行第1名。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

你有吃過嗎？7-11架上10款燴飯商品一直以來都十分受歡迎，一年有超過2700萬人次購買，換算下來可繞地球680圈，根本就是一間超狂「燴飯專賣店」，而7-11也公布前5名熱銷燴飯排行。全家則是即日起開賣最新「甘梅地瓜」，只要買夯番薯1顆就送甘梅粉1包，全台限量60萬份，且甘梅粉只送不賣，吃貨們要把握機會了。

7-11盤點年度熱銷燴飯排行，前5名分別是佛蒙特咖哩燴飯、泰式綠咖哩燴飯、爪哇咖哩燴飯、紅燒牛肉燴飯、麻婆豆腐燴飯，其中咖哩系列的燴飯可以說是「燴飯類銷售霸主」，一年熱銷超過千萬份。

▲▼7-11燴飯。（圖／7-11提供）

▲看準大批民眾喜歡吃燴飯，7-11也和請客樓合作打造聯名燴飯。

7-11燴飯餐點均標竿專賣店料理工法，視不同食材特性與醬汁，依最適熬煮時間設定，每份餐點皆充分與醬汁融合，米種則是選用CNS一等米以上的在地稻米，微波後將燴料倒入飯中，米飯口感還是會保持Q彈且不會過於軟爛，獨家專利盒型可將微波加熱的熱氣從餐盒角落散出，民眾可以吃到彷彿現場製作般的美味。

▲超商開吃隱藏版古早味小吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

如果飯後想來點小點心，那就絕對不能錯過全家最新開賣的「甘梅地瓜」，全家特意將年銷2千萬條的人氣「夯番薯」搭配甘梅粉推出創意新吃法，熱呼呼的綿密地瓜灑上香氣滿分的甘梅粉，每一口都能吃到酸甜滋味，無論喜歡整顆沾著吃還是剝開後豪灑在內部，都能吃到罪惡美味，即日起限定推出，全台限量60萬份，凡購買夯番薯1顆送甘梅粉包1包，甘梅粉只送不賣。

▲甘梅粉灑在熱呼呼的地瓜上超邪惡。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

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