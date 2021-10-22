免早起排隊！超商開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」　24小時都吃得到

▲7-11開賣全新「阜杭豆漿香鬆飯糰」，素食者也能享用。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

吃貨們準備了！超商即日起開賣「阜杭豆漿飯糰新口味」，素食者也能吃，咬下飯糰就能吃到滿滿的素鬆、酸菜、菜脯以及炸麵包條等配料，每一口都充滿療癒感，而且還不用早起排隊人擠人，去一趟超商就能買到，24小時都能爽爽吃。

7-11和阜杭豆漿聯手打造的「阜杭豆漿經典飯糰」，以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條以及焙烤麵包條，受到大批吃貨的喜愛，而7-11之後還推出「阜杭豆漿經典飯糰升級版」，將蛋條升級為蔥蛋，咬下是濃郁蔥香；根據7-11統計，阜杭豆漿經典飯糰年度賣出超過500萬份，等於每4人中就有1人吃過。

▲阜杭豆漿香鬆飯糰即日起還可搭配指定飲料享65元超值組合優惠。



這個月7-11又帶來好消息，素食者有口福了，天素地蔬專區開賣全新「阜杭豆漿－香鬆飯糰」，為素食口味，飯糰無動物、五辛成分，裡頭包著滿滿的素鬆、酸菜、菜脯、炸麵包條等，每口都能吃到鹹香夠味的內餡，即日起還可搭配指定飲料享65元超值優惠組合，免早起排隊，24小時都能吃到。

▲超商開吃隱藏版古早味小吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

如果飯後想來點小點心，那就絕對不能錯過全家最新開賣的「甘梅地瓜」，全家特意將年銷2千萬條的人氣「夯番薯」搭配甘梅粉推出創意新吃法，熱呼呼的綿密地瓜灑上香氣滿分的甘梅粉，每一口都能吃到酸甜滋味，無論喜歡整顆沾著吃還是剝開後豪灑在內部，都能吃到罪惡美味，即日起限定推出，全台限量60萬份，凡購買夯番薯1顆送甘梅粉包1包，甘梅粉只送不賣。

▲甘梅粉灑在熱呼呼的地瓜上超邪惡。