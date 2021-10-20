7-11獨賣！超邪惡「壽喜燒鍋」湯濃料多　王品4大火鍋最大獎整單免費

▲7-11獨家開賣「晶華三燔壽喜燒鍋」，洋蔥爆炒鍋底後加入主廚獨家壽喜燒醬汁，再拌以食材小火熬煮湯頭香濃甜。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣逐漸變冷，想吃火鍋的慾望也大增，7-11門市就搶先開賣熱騰騰的「壽喜燒鍋」，而且一個人就能開吃，一碗有滿滿的牛五花、香菇、烏龍麵等配料，湯頭香又濃，線上的部分則是可以一次逛70多間火鍋名店，隨時隨地都能買到。另外，王品集團4大火鍋品牌也同步推出新菜及優惠，其中聚北海道鍋物有刮刮卡活動，最大獎是「整單免費」。

7-11即日起祭出全新「名鍋盛典」火鍋祭活動，門市搶先開賣與晶華酒店合作的獨家新品，首次聯手高檔鍋物「三燔本家」，將招牌壽喜燒鍋變成一人微波即享的個人「晶華三燔壽喜燒鍋」以及冷凍規格適合小家庭享用的「晶華三燔壽喜燒」，內含正宗壽喜燒湯底、洋蔥、烏龍麵、澳洲牛五花等。

▲煮時光也是新品，提供3種湯底可選。



7-11線上平台「i預購」則是特別引進超過70間火鍋名店，像是石二鍋、太和殿、海底撈、這一鍋等品牌獨家合作商品，不管是想吃經典的沙茶、麻辣還是石頭火鍋通通都有，百元起就能輕鬆入手。i預購有「火鍋自由配專區」，主打新品為獨家「煮時光」系列，提供日式壽喜燒、經典酸白菜鍋以及川味麻辣鍋，一盒就有湯底、肉品、蔬菜及齊全配料。

為了讓民眾吃火鍋也不傷荷包，7-11即日起從實體門市到線上購物平台，火鍋季周邊指定商品皆享任選3入88折優惠，也可搭配火鍋料、鍋具一起添購。

▲聚北海道鍋物雙人海陸瀑布。（圖／王品提供）

王品集團火鍋組「聚 北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」同步推出新菜色及優惠，聚北海道鍋物在10/25至11/30凡點升級版札幌起司牛奶鍋、雙人海陸瀑布系列、1KG肉肉瀑布系列，即贈刮刮卡，刮中聚寶熊圖案，整單免費。青花驕則是推出10/25~11/30凡點「仙氣頂級海宴」、「青花椒麻帶骨牛小排」，青花驕line官方帳號點數加倍送。

肉多多火鍋北中南門店的開幕慶快閃活動，消費者加入樂多多APP會員，於10/21、10/28前往全台配合的20家門店內用，可享「個人套餐」買1送1，單點品項/加價湯底/多人套餐均不適用於買1送1優惠。除了壽星禮與振興券活動，不適用單點品項或與現行門店優惠併用 (入會禮/點數兌換禮/網路活動等) 。