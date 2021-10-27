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藝FUN券第3週抽籤出爐！數位、紙本「17組幸運身分證末碼」快來對

▲▼藝FUN券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲藝FUN券第三週開獎，由文化部常務次長李連權（右）代表抽籤。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部「藝FUN券」今（27）日下午3點30分進行第三波開獎！繼第一、二週分別抽出81萬、76萬名幸運得主後，第三週由文化部常務次長李連權代表抽籤，數位、最後抽出「數位券」幸運身分證末碼「01、92、19、23、79、95、48、46」；紙本券幸運身分證末碼「31、56、02、52、44、49、00、47、59」合計79萬603名為幸運得主。

▲▼藝FUN券第三週幸運號碼（數位）。（圖／文化部提供）

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▲藝FUN券第三週幸運號碼（數位）。（圖／文化部提供）

▲▼藝FUN券第三週幸運號碼（紙本）。（圖／文化部提供）

▲藝FUN券第三週幸運號碼（紙本）。（圖／文化部提供）

配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份，可用於全國1萬家藝文場所，包括電影院、書店、表演、展覽等。藝FUN券登記資格與五倍券相同，紙本藝FUN券則特別開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者登記。數位及紙本藝FUN券自9月22日起皆可於共通平台線上登記，紙本券則開放自10月1日起，可持健保卡至四大超商登記。

經統計自9月22日起開放登記至10月22日第二波登記截止日，共有1,101萬6,350人（數位889萬8,057人、紙本211萬8,293人）登記，扣除前二週已獲得藝FUN券、本週已抽中國旅券、i原券、農遊券者，共有1,020萬7,635人（數位820萬9,765人、紙本199萬7,870人）符合第三週抽籤資格。

文化部表示，中籤者將於明（28）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一、二週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第三週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

▲▼藝FUN券第三週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

▲針對中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部為保障中籤權益，已研議系統更新。（圖／記者林育綾攝）

針對中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議因應措施及系統更新，除原已為藝FUN NEXT會員者，仍應以原會員帳密登入領取外，其餘中籤券將於明（28）日下午2點以後，統一歸戶於共通平台登記的手機號碼。

▲▼藝FUN券第三週抽籤，加碼帶來席德進畫作《魚池鄉》數位版畫、黃土水雕塑《水牛群像》銅雕在之後送給幸運得主。（圖／記者林育綾攝）

▲藝FUN券第三週抽籤，還公布加碼席德進畫作《魚池鄉》數位版畫、黃土水《水牛群像》銅雕，之後將送給以藝FUN券或五倍券參觀博物館的幸運得主。（圖／記者林育綾攝）

此外，為鼓勵持藝FUN券及五倍券參觀博物館、地方文物館，文化部推出博物館好康優惠及抽獎活動，包含到博物館或地方文化館使用藝FUN券、五倍券，可享有門票優惠或購物折扣；以現金、藝FUN券、五倍券完成購票入館或於館內消費（含賣店、餐飲或DIY活動）的民眾，有機會獲得抽獎資格，共有超過20項精彩、超值的博物館文創商品，包括黃土水的水牛群像銅雕、席德進風景/魚池鄉藝術微噴、常玉「菊」原作尺寸80%藝術微噴、常玉「荷」原作尺寸80%藝術微噴等，詳細資訊將於後續公布。

尚未登記藝FUN券者，10月29日前仍可至「五倍券共通平台」登記參加後續梯次抽籤，還有1次抽籤機會，將在11月3日下午3點30分抽籤。其中紙本券除了可在「五倍券共通平台」點選加碼券登記，也能在四大超商持健保卡到事務機插卡進行登記。

有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8:30至下午6:30（週一至週日）。若民眾撥打客服電話無法接通，可利用客服信箱：artsfunnext@tradevan.com.tw。

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