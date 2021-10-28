　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數位藝FUN券「沒手機領不到」！文化部解方出爐　今下午2點快查

▲▼藝fun券（圖／記曾筠淇攝）

▲數位藝FUN券發生綁定同支號碼無法領取的窘境，文化部也提出解方。（圖／記曾筠淇攝）

記者張乃文／整理報導

由文化部推出的600元「藝FUN券」從10/13首週抽出後，為期四週，每週都會公布幸運兒。但目前抽出兩次後，有大批中獎的網友表示，當初幫家人用同支手機號碼登記，卻發生無法領取的窘境。對此，文化部也提出解方，今天就能解決。而藝FUN券相關資訊，《ETtoday新聞雲》也一次整理最常見的6大問題提供參考。

Q：藝FUN券中籤了怎麼領？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：數位藝FUN券中籤者，領取時間為10/20起，下載「藝FUN NEXT APP」登入後，即可成功領取，但使用期間是今年11/10起至明（111）年4/30止。

紙本藝FUN券則是11/10起才可持健保卡至四大超商事務機插卡取券，點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，點選下一步並印出小白單，持單據至櫃檯向店員領取。而使用時間同樣為今年11/10起至明（111）年4/30止

Q：小孩、父母沒手機號碼，全都登記同支卻領不到？

A：文化部表示，將於第三週抽籤完畢，也就是今（10/28）天下午2點後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。換言之，若一家4人，個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

▲▼藝Fun券領券方式。（圖／文化部）

▲▼藝Fun券領券方式。（圖／文化部）

▲▼藝Fun券領券方式。（圖／文化部）

▲藝Fun券領券方式。（圖／文化部提供，點圖可放大）

Q：前兩次都沒被抽中，我還有機會嗎？

A：共分4梯次舉行抽籤的藝FUN券，先前兩次分別為10/132027已抽籤完畢，最後一次機會落在11/3，還沒登記的民眾快把握。中籤者名單會在隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

Q：藝FUN券要怎麼使用？

A：數位券部分下載好APP後，每張面額 100 元，消費時不找零；商品價格如大於藝FUN 券使用金額，差額部份需再繳現金或以其他支付工具支付。

紙本券的部分，文化部公布，上面印有100元、200元與300元的QR Code各1個，總共 600 元；不可找零。

Q：藝FUN券可在哪使用？

A：除了可以在全國超過1萬家以上的藝文場所，包括展覽、表演、電影、書籍、唱片、工藝品或文創園區、藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。另外，售票型的「線上展演活動」也納入藝FUN券適用範圍。

Q：藝 FUN 券消費如果想退貨，可以嗎？會收手續費嗎？

A：數位／於實體店家消費如需退貨，請依店家退換貨規定辦理，如需退還數位藝 FUN 券，自消費明細點選欲退還之消費資料，即會顯示QRCode，請店家掃描此 QRCode 即可退還。

紙本／於實體店家消費如需退貨，請依店家退換貨規定辦理，如需退還紙本藝 FUN 券，請提供身分證號予店家，以查核消費紀錄後辦理退還手續。另外，藝文展演預購票券平臺消費，則需依現行相關定型化契約規定辦理，如需退還藝 FUN 券，則洽各該票券平台客服詢問。

▲▼10/20前中籤號碼最新版。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼各加碼券最新中籤號碼。（圖／記者曾筠淇製、翻攝自五倍券官網，點圖可放大

▲▼加碼券最新一週中獎號碼。（圖／翻攝自五倍券官網）

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
500元動滋券第3波今開抽！　「台灣欄神」抽50萬份
女偶像睡人男友「開房16次」　正宮公開私訊酸：真能幹
台灣不孤單！蔡英文：若中國侵台　相信美國會伸援手
長榮再爆機師確診！　10名機組員匡列
太妍遭詐騙11億！買房地產「2年後一夕泡湯」
馬斯克家產高破天荒！外媒「1句話」形容　根本天文數字
無尊認愛阿喜！甜告白「她是我見過最好的女人」
藝FUN券「沒手機領不到」　文化部解方出爐！
快訊／海邊摸蛤仔　男被發現溺斃身亡
下一波「大降溫」時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／又傳機師染疫、疫苗加開預約今午截止　陳時中14:00說明

公務員好日子沒了？菜鳥怨「新來都累爆」狂加班　網有感：是真的

境外汙染物今來襲！　鄭明典：留室內還是比室外好

搭車快能飲食了！交通部：指揮中心在討論「鬆綁大眾運輸禁食令」

春節檢疫放寬、活動再鬆綁？　指揮中心今下午記者會「將有新發布」

長榮機師居檢期派飛遭「突破性感染」！　近10名機組員受匡列

王必勝與護理師不倫7年！　石崇良訝異：相信他能夠處理妥當

數位藝FUN券「沒手機領不到」！文化部解方出爐　今下午2點快查

下一波恐「大降溫」時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

高端疫苗現賺（省）新台幣　約五十六億到八十四億

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

安普賢目睹珍榮幫女友金高銀披外套　「根源上身」吼：在幹嘛！..結局神反轉XD

6口擠4坪貨櫃！10歲姊姊扛家務　洗衣煮飯餵弟妹「想要舒適的家」

快訊／又傳機師染疫、疫苗加開預約今午截止　陳時中14:00說明

公務員好日子沒了？菜鳥怨「新來都累爆」狂加班　網有感：是真的

境外汙染物今來襲！　鄭明典：留室內還是比室外好

搭車快能飲食了！交通部：指揮中心在討論「鬆綁大眾運輸禁食令」

春節檢疫放寬、活動再鬆綁？　指揮中心今下午記者會「將有新發布」

長榮機師居檢期派飛遭「突破性感染」！　近10名機組員受匡列

王必勝與護理師不倫7年！　石崇良訝異：相信他能夠處理妥當

數位藝FUN券「沒手機領不到」！文化部解方出爐　今下午2點快查

下一波恐「大降溫」時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

高端疫苗現賺（省）新台幣　約五十六億到八十四億

快訊／又傳機師染疫、疫苗加開預約今午截止　陳時中14:00說明

台南高級救護隊許羽嬋、沈宥延　當選2021年十大傑出救護技術員

公務員好日子沒了？菜鳥怨「新來都累爆」狂加班　網有感：是真的

他PO出聽障服務員的加油單！2.4萬人讚爆「這一行」：太貼心

與陳時中討論「北市疫苗採購計畫」　柯文哲：先等中央再決定28億預算

通膨、縮表將萎縮台股成交量？　金管會：投資要看基本面

下個陳柏惟？　林昶佐：我不會被罷免所以不擔心

25歲兒午夜殘殺單親媽「一路拖下樓焚燒」　住戶發現佝僂焦屍嚇死

LIVE／500元動滋券第3波再抽50萬幸運兒　10點半開獎現場直播

新冠肺炎疫情會影響肺癌驅動基因突變EGFR的一線治療？

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

王必勝「曖昧護理師」曬照5年被起底

大馬正妹秀沒穿內衣起床照！側露水滴奶

王必勝道歉不提一件事！網怒：DNA對決

下一波恐大降溫時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

中午截止！AZ、BNT兩天內三度加開

保全成「年輕人夢幻職業」？　網揭2優勢

瑪瑙今晨轉中颱　周末水氣增！最低溫時間曝

王必勝爆不倫道歉「保護當事人」　陳宗彥留18字網戰翻

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

檢舉年賺200萬　苗栗縣府要砍了

更多熱門

相關新聞

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

加碼券抽籤的時間已到第三週，截至今天為止，已進行18次抽籤，幾家歡樂幾家愁，有部分熱門號碼不斷中獎，但也有不少人至今未被幸運之神眷顧。就有不少苦主無奈直呼，「有誰的號碼跟我一樣難抽得要死」、「到底是多邊緣啦」、「去年到現在都沒中過」。

「這組末碼」超強回流！連三週抽中藝Fun券

「這組末碼」超強回流！連三週抽中藝Fun券

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

藝FUN券抽75萬份！開獎現場直播

藝FUN券抽75萬份！開獎現場直播

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

關鍵字：

文化部藝FUN券

讀者迴響

熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　

陳為民傻交出提款卡！遭「演藝圈大哥」盜領130萬

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

「5生肖」11月迎大吉　財富貴人通通有

更多

最夯影音

更多
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知
八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面