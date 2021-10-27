女登山客「隱瞞雙膝痛」硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘

記者閔文昱／綜合報導

屏東縣泰武鄉北大武山26日晚間，有一位57歲許姓女子因雙膝疼痛無發行走，向屏東縣消防局請求協助。搜救隊獲報後出動6車14人上山搜救，並同時聯繫林務局檜谷山莊吳莊主協助，最後一行人花6小時才將許女揹下山，所幸傷者並無大礙，只是這趟救援過程也把救難人員累慘，吳莊主甚至直言，這是一件「無言的山難」。

▲許姓女登山客先前膝蓋不適未告支領隊，受困北大武山步道4.5K，消防人員輪流揹下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

吳莊主今（27日）在臉書「屏東林區管理處北大武山資訊站」以筆名大武野夫發文表示，泰武消防分隊昨晚9點39分來電指出，北大武山步道4.5K有女性山友膝蓋有傷，行動不便請求支援。於是他前往該處並把54公斤的許女背到山莊，並等待屏東消防局的消防隊員到來，準備一同將傷者送下山。

吳莊主透露，該隊隊員一共7人都未來過北大武山，請1名領隊帶隊進行三天兩夜的北大武山輕鬆團，其中，許女的膝蓋之前就有舊傷，還在做復健，一行人早先抵達山莊時，她就覺得膝蓋有問題，但沒告訴領隊，昨天凌晨2點多從山莊起登走到三角點已經是12點多，花了10個小時登頂，下山走了9個多小時之後報案走不動。

事後，吳莊主將許女背到山莊，並等到屏東縣消防局救援人員今清晨抵達後，便由消防員輪流背著許女下山，整個過程耗費6小時才結束。吳莊主無奈表示，包括這起山難，北大武山的山難有一半以上都是可以避免的，「自己的身體自己最知道，帶傷爬過夜的山， 要知所進退， 第一天已經有痛感了，何苦勉強第二天。」

吳莊主提醒，上山不必視死如歸，這不是縱走行程，走到哪裡不舒服就往回才是真勇明智，三天兩夜的行程， 第二天山莊起登7小時未到三角點就應下撤，走了10個小時登頂，「這領隊該說是太有耐心還是？超過標準時程後，時間會無限延長，這是登山的基本常識。」

吳莊主導正極少數山友的觀念，表示好幾次聽到山友「我有保險啊」的說法，言語之中有不用白不用的想法，讓他不禁懷疑，人民素養是否跟得上政府愛民的制度，「當人民的文化水平未達標，所有的關愛政策會被濫用， 救援機制只是其一。」

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