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社會 社會焦點 保障人權

起底「300哥」車主是21歲屁孩！阿嬤後悔幫買賓士：以為會變乖

記者柯沛辰／綜合報導

新北三峽一輛白色賓士C300到加油站只願付300元，被網友封為「300哥」，怎料這輛賓士27日凌晨闖紅燈衝撞外送員，竟棄車肇逃，再次登上新聞版面。原來，年僅21歲的陳姓車主根本沒駕照，整天吵鬧要買賓士C300，家人迫於無奈，以為買車給他就會變乖，沒想到陳男反而惹出更多麻煩，讓家人頭疼不已。

監視器畫面可見，白色賓士車27日凌晨0點29分行經學成路、大學路口，直接闖紅燈未減速，結果撞飛30歲黃姓女外送員，撞擊瞬間力道之大，連整輛機車都噴飛解體。不過，車上3人非但沒有關心黃女傷勢，反而趕在警方到場前開溜，直接棄車逃逸。三峽警分局證實，這輛AYS-6669就是去年惹出加油風波的賓士車，但尚未確認駕駛是否就是陳姓車主本人。

▲▼「300哥」車主是21歲無照屁孩！阿嬤後悔幫買賓士：以為會變乖。（圖／東森新聞）

▲撞上女外送員後，3人立刻棄車逃逸。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，陳姓車主阿嬤表示，孫子前幾天砸壞家裡玻璃、桌子還有椅子，就再也沒回家，「我是沒辦法，真的，我以前很生氣，就常常哭，哭到現在也沒眼淚哭了...」

阿嬤說，孫子根本沒考過駕照，之前整天回來就一直吵鬧，吵到她都受不了，一度勸說「你們現在這樣還沒賺錢，也沒辦法開那一台（賓士）」，但孫子不依不撓，承諾買車以後「我會改」，最後家人沒辦法，只好集資買C300，怎料陳男竟惹出更多爭議，「（我）看他會不會變乖，就買給他，現在我就很後悔...」

▲▼「300哥」車主是21歲無照屁孩！阿嬤後悔幫買賓士：以為會變乖。（圖／東森新聞）

▲陳姓車主砸壞家中玻璃後就離家，至今仍失聯中。（圖／東森新聞）

去年3月，陳男與朋友糾紛，賓士車玻璃被砸毀；去年8月，賓士車加油應付1509元，但只願付300元，在網路上爆紅；去年9月，賓士車在樹林交流道自撞。阿嬤說，他不清楚這些事件的詳情，但有次問起加油站事件，孫子只說「是朋友開的」。

如今陳姓男子又闖禍，疑似跟朋友肇事後太緊張，直接把手機遺留在賓士上，至今依舊失聯，所幸女外送員送醫後並無生命危險。對此，警方表示，將持續追查車主，傳喚陳姓車主到案說明，以釐清實際駕駛、肇事者。

▼陳姓車主根本沒駕照，駕駛賓士車後頻頻闖禍。（圖／東森新聞）

▲▼「300哥」車主是21歲無照屁孩！阿嬤後悔幫買賓士：以為會變乖。（圖／東森新聞）

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