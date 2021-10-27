天冷吃鍋哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

▲網友發文討論平價小火鍋，引發熱議。（圖／記者許力方攝）

實習記者黃靜芸／綜合報導

天氣逐漸轉涼，進入秋冬季節，許多人喜歡吃火鍋暖暖身子，若身為小資族預算只能控制在100元左右，平價小火鍋是最佳首選。有網友整理出幾間平價小火鍋，其中包括經典的三媽臭臭鍋、大呼過癮等，並問其他網友「哪間小火鍋最頂」，引發網友熱議。

一名網友26日於Dcard美食版發布一則貼文，表示自己住北部，想吃小火鍋但預算須控制在100元上下，於是上網搜尋相關店家，發現有許多選擇，並上網詢問其他網友最推薦哪間小火鍋。

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而他也於貼文中提到了幾間平價小火鍋，其中包括三媽臭臭鍋、大呼過癮、12mini、六扇門、老先覺、麗媽、小馬辣，而他於貼文中稱，12mini吃過就回不去了，但在他心中還是三媽臭臭鍋略勝一籌。

此貼文一出，引起許多網友回覆，「麗媽好吃」、「麗媽很好吃，還可以換掉火鍋料改青菜」、「五鮮級的肉可以點很多」、「鍋太爽超讚」、「八鍋，王子麵吃到飽」、「錢都」、「我只推薦鍋鍋好食，中價位就是喫鍋趣」、「高雄人大推日初，上台北就吃不到了，臭豆腐真的讚」、「億品鍋，涼麵讚讚」、「12mini愛店之一，不會太貴，品質有保證，店內環境也很好，內用還有飲料喝到飽，就算外帶或是外送也不會掉漆，認真讚」，由眾網友回覆可看出，小火鍋選擇眾多。