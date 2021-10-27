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「最頂小火鍋曝光」百元名單餓了　饕客狂推2家：夭壽好吃

▲▼ 小火鍋，換新LOGO（圖／ETtoday資料照）舊圖ID：1469991

▲小火鍋評比，哪一家是大家的最愛？（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

氣象局指出，本周末將變濕冷，低溫下探18度且水氣增加。說到冬天來臨，許多人最愛嗑小火鍋，有網友拋問，若一鍋控制在百元，「哪間小火鍋最頂？」文章引發千人票選，第一名就是品質佳的三媽臭臭鍋，12MINI呼聲也很高，至於麗媽、六扇門與大呼過癮每間食材有落差，因此評價兩極。

一名男網友在Dcard表示，最近變冷超有感，因此吃熱呼呼的小火鍋最暖胃，便好奇拋問若預算100元上下又想吃飽，「哪間小火鍋最頂？」原PO接著列出七家耳熟能詳的店家，如下：

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「街頭巷口的回憶」三媽臭臭鍋

大腸臭臭鍋真的夭壽好吃，每次一定必點再加一顆蛋

「學生時代的回憶」大呼過癮

國中高中超愛去大呼過癮聚餐，經典傳單，都會點海鮮豆腐鍋，偏清淡

「石二鍋的兒子」12MINI

吃過一次就回不去惹，假如吃飯的附近沒有三媽，會成為我心中的第二名，最近熱愛麻辣牛肉鍋，邊吃鍋邊配檸檬冰沙超級爽的

「新朋友」六扇門

原PO沒吃過

「偏貴的名牌小火鍋」老先覺

雖然口味偏多，但是加起來超過200元，根本已經跳脫我對小火鍋的價格想像，到現在還是沒有勇氣吃那麼貴的小火鍋

「樸實家常小火鍋系列」麗媽

麗媽比三媽還有大呼過癮略輸一籌，但也是在童年占了非常重要的回憶，我只記得我家附近的麗媽倒掉了，吃不到啦

「剛剛亂查查到？」小馬辣

外觀不知為何很像麻辣滷味，感覺好像沒很好吃

文章曝光後，底下網友熱烈討論，「麗媽很好吃，還可以換掉火鍋料改青菜」、「嗯～大呼過癮吧，雖然現在變成錢都粉」、「三媽>六扇門」、「有白飯、王子麵無限的我都喜歡，大呼過癮、麗媽、八鍋、六扇門」、「12MINI愛店之一，不會太貴 品質有保證，店內環境也很好，內用還有飲料喝到飽」、「三媽臭臭鍋100元的價位真的是好懷念，現在都130～150」。

▲▼ 小火鍋,火鍋,食物 。（圖／記者施怡妏攝）

▲100元價位的小火鍋回不去了。（示意圖／記者施怡妏攝）

許多火鍋控也太推其他店家，「鍋台銘跟吃一鍋」、「鍋賣局無敵的吧」、「高職的時候同學喜歡約吃學校附近的8鍋，有涼麵滷肉飯飲料，但是我的腸胃不喜歡這家，每吃必落賽」、「北部錢都唯一真理，來南部都吃不到」、「台中偈亭份量很多也很推」，有趣的是，不少人敲碗偈亭能來北部開分店，而錢都價位雖高了一些，也深受火鍋控大推。

總結留言串，三媽與12MINI的評價大致頗優，其中前者價格就是回不去了；而大呼過癮、六扇門與老先覺卻是評價兩極，「三媽品質比較穩定，六扇門很看運氣」、「唯一支持老牌三媽，六扇門要看分店，有吃過普通的，也有吃過難吃炸的，品質不穩定」、「老先覺母湯，吃一般小火鍋更實惠」。

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