朋友吃小火鍋「沙茶配飯」　他驚奇怪！內行人曝吃法：再加1食材更棒

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朋友吃小火鍋「沙茶配飯」　他驚奇怪！內行人曝吃法：再加生蛋更棒

▲▼ 小火鍋,火鍋,食物 。（圖／記者施怡妏攝）

▲天氣變冷，許多人都開始吃火鍋。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者李芷萱／綜合報導

近日天氣降溫，許多火鍋店的生意都相當不錯。一名網友便透露，和朋友去吃小火鍋時，看到對方直接用沙茶醬配白飯，讓他傻眼直呼「也太奇怪」，沒想到PO文一出，不少人都紛紛留言， 「這不是經典吃法嗎？你竟然不會」、「超讚，可是自己買沙茶配就沒感覺。」

原PO在PTT以《沙茶配白飯？》為題發文，對於朋友用沙茶醬、青蔥等配料和白飯一起吃的行為感到不解，沒想到朋友竟還回他「很多人這樣吃」，讓他忍不住問「真的有人這樣吃嗎？」

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▲白飯,米,飯,飲食。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲你會用沙茶醬配白飯吃嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

許多網友看完紛紛回應，「超好吃」、「不然怎麼吃，小火鍋起手式啊」、「通常我還會加點湯，光這樣吃，我可以吃4、5碗」、「肥宅都這麼ㄘ（吃）的」、「你不知道能這樣吃 還比較奇怪吧」，也有人分享自己的搭配方法，大多數都推薦一定要加生蛋，「青蔥+蒜頭+洋蔥，最讚」、「加個生蛋黃更好」、「沙茶拌蛋黃跟醬油，超級下飯」、「從石頭火鍋時代就開始這樣吃，加生蛋」、另外有人也推薦素食版，「沙茶醬+沙拉醬，只是素食沙拉醬不含蛋比較不香，重點是飯一定要是熱的，攪起來才會好吃。」

此外，本站曾報導《沙茶醬大罐的都不鹹？他實測發現「神秘差異」　一看成分真的有差》，有民眾發現，大罐沙茶醬的鹹度比小罐沙茶醬還要低，內行人便指出，小罐沙茶醬通常是家用，開罐即可直接吃，大罐沙茶醬通常都是餐廳在使用，鹹度比較低，可以讓店家或客人自行再加醬油等調料調味。

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