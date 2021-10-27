中華醫大餐旅系健康樂活餐廳　獲頒「台灣米標章」認證

▲農糧署糧食產業組林傳琦組長（左）親自到校頒授「台灣米標章」認證證書給中華醫大餐旅系健康樂活餐廳，由孫逸民校長（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系教師群，指導學生直營的健康樂活餐廳，採用原料米為種植於濁水溪流域的嚴選西螺米，取得農糧署「台灣米標章」認證，27日農糧署糧食產業組林傳琦組長親自到校頒授標章證書。

中華醫大健康樂活餐廳「台灣米標章」認證授證儀式上午10時舉行，農糧署糧食產業組林傳琦組長偕同宋鴻宜科長南下，將證書授給校長孫逸民代表接受，孫逸民校長把榮耀分享給餐旅系全體師生，讚揚他們發揮專業知能所學，選擇優質米食材料提供學校師生用餐品質，讓健康樂活餐廳成為師生用餐的熱點。

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林傳琦組長除了恭喜中華醫大健康樂活餐廳取得「台灣米標章」認證，並表示這是國內校園餐廳第一個取得認證的，「台灣米標章」等同是店家米飯產品100％使用台灣米的身分證，為推廣台灣稻米，農糧署自2014年起推動「台灣米標章」認證，鼓勵餐飲相關業者百分之百使用國家標準二等以上，且碾製日期在半年內的台灣米產製米食或米飯料理，符合者可申辦使用「台灣米標章」，確保業者購入的食米來源及品質，建立品牌形象，也讓消費者吃得安全及有品質。

中華醫大健康樂活餐廳由餐旅管理系的老師指導系上學生經營管理，將所學透過實務呈現出來，每週一至週四提供午餐服務，餐點食材均嚴選台灣米（西螺金農米）及在地農特產精心製作，因為是實習餐廳性質，物美價廉、經濟實惠，且不時變化菜色，深受師生喜愛。

配合「台灣米標章」認證授證，健康樂活餐廳，系主任林士民也帶領系上老師林苑暉、黃裕文、謝仁哲等師生團隊，搭配綠生活主題設計製作各式純植肉的系列健康蔬食餐盒，選用台灣在地良米融入業界自行開發的台灣黃金蕎麥和弘陽植物肉，計有日式植肉排佐蕎麥咖喱飯、韓式炸植肉附海苔蕎麥飯、台式瓜仔肉搭古早味紅蔥飯、美式炸雞塊配蕎麥米薯條、泰式打拋豬襯香茅椰漿飯、港式蜜叉燒附煲仔纖菜飯。另也搭配業師高誌鍵、陳薇亘研發的米穀養生脆餅及無麩質巧克力瑪芬，在活動現場展示師生運用台灣優質米製作餐食料理的巧思。