　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華醫大餐旅系健康樂活餐廳　獲頒「台灣米標章」認證

▲農糧署糧食產業組林傳琦組長（左）親自到校頒授「台灣米標章」認證證書給中華醫大餐旅系健康樂活餐廳，由孫逸民校長（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲農糧署糧食產業組林傳琦組長（左）親自到校頒授「台灣米標章」認證證書給中華醫大餐旅系健康樂活餐廳，由孫逸民校長（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系教師群，指導學生直營的健康樂活餐廳，採用原料米為種植於濁水溪流域的嚴選西螺米，取得農糧署「台灣米標章」認證，27日農糧署糧食產業組林傳琦組長親自到校頒授標章證書。

中華醫大健康樂活餐廳「台灣米標章」認證授證儀式上午10時舉行，農糧署糧食產業組林傳琦組長偕同宋鴻宜科長南下，將證書授給校長孫逸民代表接受，孫逸民校長把榮耀分享給餐旅系全體師生，讚揚他們發揮專業知能所學，選擇優質米食材料提供學校師生用餐品質，讓健康樂活餐廳成為師生用餐的熱點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林傳琦組長除了恭喜中華醫大健康樂活餐廳取得「台灣米標章」認證，並表示這是國內校園餐廳第一個取得認證的，「台灣米標章」等同是店家米飯產品100％使用台灣米的身分證，為推廣台灣稻米，農糧署自2014年起推動「台灣米標章」認證，鼓勵餐飲相關業者百分之百使用國家標準二等以上，且碾製日期在半年內的台灣米產製米食或米飯料理，符合者可申辦使用「台灣米標章」，確保業者購入的食米來源及品質，建立品牌形象，也讓消費者吃得安全及有品質。

▲農糧署糧食產業組林傳琦組長（左）親自到校頒授「台灣米標章」認證證書給中華醫大餐旅系健康樂活餐廳，由孫逸民校長（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大健康樂活餐廳由餐旅管理系的老師指導系上學生經營管理，將所學透過實務呈現出來，每週一至週四提供午餐服務，餐點食材均嚴選台灣米（西螺金農米）及在地農特產精心製作，因為是實習餐廳性質，物美價廉、經濟實惠，且不時變化菜色，深受師生喜愛。

▲農糧署糧食產業組林傳琦組長（左）親自到校頒授「台灣米標章」認證證書給中華醫大餐旅系健康樂活餐廳，由孫逸民校長（右）代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

配合「台灣米標章」認證授證，健康樂活餐廳，系主任林士民也帶領系上老師林苑暉、黃裕文、謝仁哲等師生團隊，搭配綠生活主題設計製作各式純植肉的系列健康蔬食餐盒，選用台灣在地良米融入業界自行開發的台灣黃金蕎麥和弘陽植物肉，計有日式植肉排佐蕎麥咖喱飯、韓式炸植肉附海苔蕎麥飯、台式瓜仔肉搭古早味紅蔥飯、美式炸雞塊配蕎麥米薯條、泰式打拋豬襯香茅椰漿飯、港式蜜叉燒附煲仔纖菜飯。另也搭配業師高誌鍵、陳薇亘研發的米穀養生脆餅及無麩質巧克力瑪芬，在活動現場展示師生運用台灣優質米製作餐食料理的巧思。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
快訊／第12輪二階明天開打！　預約人數曝光
高端獲WHO團體試驗疫苗　陳時中回應了
疫苗覆蓋率已69.49%！陳時中預告明天可達「第一劑7成」
快訊／今本土+0　增8例境外移入
LIVE／高端獲「WHO團體試驗疫苗」　陳時中最新說明
澎湖男接種新冠疫苗　「皮膚潰爛」驚悚照曝
被澎恰恰「一舉動」惹怒！　連千毅曝開砲原因
快訊／惋惜陳柏惟被罷免　蔡英文喊話了
剪男友雞雞丟馬桶！　彰化恐怖女手法曝
8點檔女星約泡已婚男　前夫突認：早發現！
蕾菈當眾逼問孫生：要吃B嗎？　全場傻眼
三中案唯一有罪　蔡正元被判囚3年半！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中曝3意義：被世衛認可的機會高

今8例境外「7人突破性感染」　2人打BNT、5人打科興！

快訊／第12輪二階明天開打！178.6萬人預約完成「預約率7成8」

高端獲選WHO團體試驗疫苗　陳時中讚「值得高興」：未來發展更樂觀

疫苗覆蓋率達69.49%！陳時中預告明天可達「第1劑7成、第2劑3成」

日本再贈「30萬劑AZ」上午抵台　累計贈送420萬劑！

快訊／連續2天本土+0！今新增8例境外移入

航港局銷毀2千本新書「30萬元蒸發」　交長緩頰：可以理解！

中華醫大餐旅系健康樂活餐廳　獲頒「台灣米標章」認證

LIVE／高端獲選「WHO團體試驗疫苗」　陳時中最新說明

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中曝3意義：被世衛認可的機會高

今8例境外「7人突破性感染」　2人打BNT、5人打科興！

快訊／第12輪二階明天開打！178.6萬人預約完成「預約率7成8」

高端獲選WHO團體試驗疫苗　陳時中讚「值得高興」：未來發展更樂觀

疫苗覆蓋率達69.49%！陳時中預告明天可達「第1劑7成、第2劑3成」

日本再贈「30萬劑AZ」上午抵台　累計贈送420萬劑！

快訊／連續2天本土+0！今新增8例境外移入

航港局銷毀2千本新書「30萬元蒸發」　交長緩頰：可以理解！

中華醫大餐旅系健康樂活餐廳　獲頒「台灣米標章」認證

LIVE／高端獲選「WHO團體試驗疫苗」　陳時中最新說明

高端進入WHO「團體試驗」候選！陳時中曝3意義：被世衛認可的機會高

今8例境外「7人突破性感染」　2人打BNT、5人打科興！

延宕11年「虎尾水資源中心」今動工　污水處理量達每日4100公噸

中信盃黑豹旗／台北海大都打大專　主力蔡柏森不畏懼高中強權

衛少開季三分15投2中竟勝里拉德　聽戴維斯「建議」終於爆發

民進黨釋4張圖　一次看懂為何四項公投要投「4不同意」

快訊／第12輪二階明天開打！178.6萬人預約完成「預約率7成8」

無業男夜闖溪床竊「北投石」　26公斤市價破百萬！最高可被判5年

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」賣雞翅超操行程曝！粉絲：一切都變了

高端獲選WHO團體試驗疫苗　陳時中讚「值得高興」：未來發展更樂觀

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

888元農遊券今第3抽有22萬份！

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

中午截止！莫德納孤兒別錯過預約　AZ、BNT加開「2類對象」

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

王必勝爆不倫　名醫偷吃最震驚是他

藝FUN券第3週抽籤！幸運號碼今公布

結婚登記撲空！新人PO文酸炸...公務員怒公審

探18度時間曝！年底氣溫可能更低

阿嬤要買好市多「像輪胎那個」！她見本尊笑噴

快訊／大樂透頭獎1億元一注獨得！　獎落這縣市

瑪瑙今將轉中颱！清晨17.6度　雨區擴大時間曝

更多熱門

相關新聞

中華醫大「夜光天使」希望教室

中華醫大「夜光天使」希望教室

中華醫事科技大學「夜光天使」希望教室啟動，首週由通識教育中心的老師打頭陣，設計一系列結合課業輔導及藝術、手作、桌遊等藝能課程，協助經濟或文化不利的弱勢家庭國中生課後輔導，進行多元學習與生涯探索，期盼透過大學教學資源的分享，用愛灌溉希望，點亮生命。

這間餐廳招洗碗工　待遇年薪百萬

這間餐廳招洗碗工　待遇年薪百萬

日本餐廳吃飯放「防疫燈籠罩」！

日本餐廳吃飯放「防疫燈籠罩」！

瀋陽氣爆致4死47傷「當地曾2度發生爆炸」 3層樓被炸到只剩骨架

瀋陽氣爆致4死47傷「當地曾2度發生爆炸」 3層樓被炸到只剩骨架

高雄林皇宮變接種站！網好奇「能邊吃邊打嗎」

高雄林皇宮變接種站！網好奇「能邊吃邊打嗎」

關鍵字：

中華醫大餐旅系健康樂活餐廳台灣米

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

快訊／農遊券第3波獎號出爐

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

連千毅正式決裂澎恰恰！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

申敏兒「剪掉瀏海」彷彿大學生

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面