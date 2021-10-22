瀋陽氣爆致4死47傷「當地曾2度發生爆炸」　3層樓被炸到只剩骨架

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧省瀋陽和平區太原南街上的餐廳昨（21）日發生嚴重爆炸意外，根據最新通報，該起事故已造成4死47傷、上百民眾就近安置。意外發生後，當地消防人員表示，該路段在2012及2013年曾兩度發生燃氣（瓦斯）爆炸事故，此外，也有現場民眾描述，「爆炸瞬間的衝擊波像地震一樣，車窗都震碎，3層樓的房屋被炸到只剩下骨架，相當可怕。」

▲瀋陽嚴重氣爆，3層樓餐廳被炸到只剩骨架。（圖／翻攝遼寧消防）

《新京報》報導，67歲的趙先生家住距事發地約300米的宜春小區南區，爆炸發生時，他聽到「老大一聲響，還以為是地震了。」隨後，趙先生趕到事發地附近查看，「路兩邊停了不少車，都被埋了，三層的樓全被炸沒了，只剩下骨架，有輛公交車（公共汽車）正好停在那邊，車窗全沒了。」

多名附近居民表示，事發前一天附近區域剛進行過停氣檢修，早上才恢復供氣就發生這麼嚴重的事故，「太原南街附近管道修建時間已久，早已有管道老化風險。」至於爆炸是否和燃氣檢修工程有關，瀋陽燃氣有限公司僅表示仍在調查。

▲路旁公車被氣爆衝擊波震到車體變形。（圖／翻攝遼寧消防）

據了解，這起爆炸發生的區域此前發生過2次燃氣爆炸事故。第一起發生在2012年5月1日14時，一間參茸專營店突然爆炸，有3人被埋在瓦礫堆中，該起意外造成8人受傷，最嚴重者被倒塌牆壁砸傷，全身多處骨折，初步懷疑是管道內可燃氣體瞬間爆燃。

另一起則發生在2013年3月4日上午9時，有施工人員在工程進行時，操作失誤導致煤氣管道破裂，煤氣大量洩漏遇到明火後引起爆燃，造成20多人受到輕重傷。

▲工作人員連夜清除搖搖欲墜的窗戶等危險設施。（圖／翻攝遼寧消防）

這起氣爆意外發生後，警方已將通往現場的多條道路封鎖，爆炸核心區的多棟居民樓受損嚴重，有的三層以下幾乎被全部炸毀，高樓層窗戶玻璃被震碎，窗戶嚴重變形。直至21日深夜，現場仍有多架雲梯車作業，將消防救援人員舉至高處，對破碎而搖搖欲墜的窗戶進行人工拆除作業。