中華醫大「夜光天使」希望教室　扶助弱勢學子課輔與藝能學習

▲中華醫大「夜光天使」希望教室啟動，校長孫逸民（站立者右二）到場勉勵學子開心學習，享受大學教學資源，首堂藝術彩繪課程學子展示成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學「夜光天使」希望教室啟動，首週由通識教育中心的老師打頭陣，設計一系列結合課業輔導及藝術、手作、桌遊等藝能課程，協助經濟或文化不利的弱勢家庭國中生課後輔導，進行多元學習與生涯探索，期盼透過大學教學資源的分享，用愛灌溉希望，點亮生命。

中華醫大「夜光天使」希望教室25日晚上舉行開學儀式，孫逸民校長特地到場為參加的國中生勉勵，孫逸民校長表示，本著大手攜小手、教育資源分享的理念，中華醫大善用教育部高等教育深耕計畫與USR計畫，結合各領域和不同專長的老師，開辦「夜光天使」希望教室，為鄰近國中經濟或文化不利的學生免費進行課後輔導，讓這些父母可能為家計打拼無法及早下班或母親是新住民，在子女教育上較弱勢的家庭的孩子，有個安全的場所作課後學習輔導，善盡大學社會責任的同時，也能為這些孩子點燃希望，期待這些孩子在華醫老師的愛心澆灌下，獲得適性學習。

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中華醫大「夜光天使」希望教室第一梯次先從鄰近國中做起，計有仁德區的仁德國中、文賢國中和東區的崇明國中共3校7位學生報名參加，為期4週的的課後輔導學習除了提供晚餐，更安排12堂課，涵蓋藝術彩繪、手作、寵物美容、彩妝藝能、桌遊、陶塑等課程，豐富又多元，藉由這些課程讓學生探索職涯興趣及學習藝能技藝。

「夜光天使」希望教室課輔第一梯次將持續進行到11月19日，課輔學習時間為週一至週三的晚上6點至8點，首堂課由通識教育中心結合推動基礎融合專業通識革新課程為主軸，由張明蘭老師帶領參與的學生進行「我的家-藝術彩繪」研習，學生們發揮創意思維，運用五顏六色的顏料創作出各式造型圖片，最後大家並開心展示成果。

中華醫大表示，「夜光天使」希望教室著重的是陪伴與照顧，用愛灌溉希望，讓希望點亮生命。期盼藉由校方提供的技藝課程呈現技職教育務實致用的特色，落實多元智慧與適性發展的教育理念。目前第一梯次的服務對象為文賢、仁德和崇明國中，未來希望擴大服務推廣至其他國中，讓更多學子受惠。