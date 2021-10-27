全球恐面臨2.7℃災難性增溫！　UN秘書長：替各國領導人敲響警鐘

▲氣候變遷已讓全球各地出現更頻繁更嚴重的大面積野火。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國最新報告指出，世界各國正在浪費從新冠肺炎疫情中獲得的「絕佳重建機會」，各國目前承諾減少的碳排放量，完全不足以減緩全球暖化，若不加速減排，那麼地球的溫度恐面臨攝氏2.7度的災難性增溫。

聯合國26日公布最新溫室氣體公報指出，各國目前承諾在2030年前只會減少7.5％的碳排放一浪，遠低於專家們認為控制升溫1.5度所需的45％。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，這項結果為世界領導人敲響了警鐘，也呼籲所有化石燃料企業採取嚴厲行動，各國正在浪費新冠肺炎疫情所帶來的絕佳減排機會。

根據聯合國最新排放報告顯示，儘管有超過100個國家承諾，會在2050年前實現零碳排，但這不足以避免氣候災難，承諾和實際行動的差別甚大，許多「零碳排」的承諾都相當模糊，未來10年全球暖化可能會達到災難性程度。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）31日將在英國蘇格蘭格拉斯哥連續舉行12天，聯合國環境規劃署（Unep）主任安德森（Inger Andersen）表示，氣候變遷不在是未來的問題，若要將全球暖化控制在1.5度以內，就必須在8年內將碳排減半。

報告也顯示，全球碳排量在肺炎疫情期間下降約5.4％，但僅有約五分之一的經濟復甦支出用在消減碳排。聯合國環境署指出，目前僅有一半的國家提交了新的國家貢獻協議，包含中國、印度等碳排大國至今尚未公布計畫，而俄羅斯、巴西和澳洲等國的計畫，與2015年巴黎氣候大會做出的承諾相比，完全沒有任何改善。

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