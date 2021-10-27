布林肯挺台參與聯合國體系　民進黨：台灣參與國際已是美日共識

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

關於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發佈聲明支持台灣參與聯合國體系，民進黨發言人謝佩芬27日表示，台灣有意義參與國際組織，已經是美國、日本等理念相近國家的共識。

謝佩芬說，台灣在民主法治、人權保障、高科技經濟、公衛醫療等領域的重要角色，全球有目共睹；因此，今年聯合國大會開議期間，台灣的十四個邦交國以及日本，以多元形式為台灣發聲。

對於本次布林肯在聲明中更強調，「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」，並鼓勵所有聯合國會員國共同支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織。謝佩芬說，由此可見，台灣有意義參與國際組織，已經是美國、日本等理念相近國家的共識。

謝佩芬指出，中國長期援引聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與國際組織；然而，在該決議通過滿50週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）公開批評中國「誤用」（misuse）2758號決議來排除台灣，多位美國國會重量級議員也發表聲明，指控北京長年曲解2758號決議，可見美國行政與立法部門對台灣的堅定支持，並公開導正中國錯誤援引該決議的作為。

謝佩芬強調，台灣政府與民間團體長期致力於有意義參與聯合國等國際組織，布林肯此次以正式聲明公開支持台灣，並鼓勵更多國家共同支持台灣，意義非凡，民進黨更深表感謝；同時，也要感謝所有第一線外交人員的奉獻，讓台灣參與國際組織的努力，得到越來越多國家的認可與支持。