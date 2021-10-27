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英女王不出席COP26氣候峰會　健康狀況進一步引發關切

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth）。（圖／路透）

▲英國女王伊莉莎白二世已高齡95歲。（圖／路透）

文／中央社倫敦26日綜合外電報導

白金漢宮今天表示，英國女王伊麗莎白二世遵照醫囑休養，將不出席下週在格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。這對此項聯合國氣候高峰會是個打擊，也進一步引發對女王健康的關切。

白金漢宮消息人士說，這項決定是個「合理的預防措施」，並讓大家事先知道。這名消息人士表示，95歲的女王依然精神抖擻，並希望COP26圓滿成功。

白金漢宮說：「女王遵照醫囑休養，一直在溫莎城堡（Windsor Castle）履行一些輕省的職務。」

「陛下非常遺憾地決定無法前往格拉斯哥（Glasgow），參加11月1日週一的COP26晚間招待會。」

伊麗莎白二世是全球年紀最長且在位最久的君王。她20日因為未言明但與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無關的病痛，在倫敦私立愛德華七世醫院（King Edward VII's Hospital）接受「初步檢查」後住院一晚。

女王20日取消訪問北愛爾蘭的行程，助理又未說明醫院檢查細節，引發外界關切。

出院後，她今天稍早首度履行職務，線上接見新任韓國駐英大使及新任瑞士駐英大使。

伊麗莎白二世是英國與包括澳洲、加拿大及紐西蘭等其他15個大英國協（British Commonwealth of Nations）成員的女王。眾所周知，她的身體一向強健，仍履行許多公務，明年將慶祝在位70年。

女王近幾週多次參加公開活動，包括19日在溫莎城堡為比爾．蓋茲（Bill Gates）在內的全球商界領袖舉辦招待會，以及出席COP26登場前的綠色投資會議。

女王將不出席COP26的消息，可能引發對女王健康的進一步關切。最近曾有人無意中聽到女王表示，世界領袖侃侃談論氣候變遷，卻毫無作為，讓她大為不快。

女王原預定出席11月1日晚間的招待會，歡迎蒞臨參加COP26的世界領袖，包括美國總統拜登以及澳洲和印度總理，英國首相強生也將參與。

白金漢宮表示，女王將透過預先錄製的影片，向COP26與會代表發表演說。女王的兒子、王儲查爾斯（Prince Charles）及長孫暨英國王位第二順位繼承人威廉王子（Prince William）也將與會。

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