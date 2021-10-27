快訊／美國挺台參與聯合國　國台辦：台灣無權參加

▲聯大2758號決議50年週年，中美再次針對台灣問題正面交鋒。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導



聯大2758號決議50年周年，美國國務卿布林肯昨透過聲明鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（27日）最新回應，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國唯一合法政府，台灣無權參加聯合國。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光指出，剛才我已經鄭重表明，聯合國是主權國家組成的國際間政府組織，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國。

馬曉光說，關於中國台灣地區參與國際組織及其活動問題，國際社會有定論、有慣例，那就是「必須堅持一個中國的原則。」美方一段時間以來編出各種說法，包括所謂「有意義參與國際組織」甚至提到「有意義參與聯合國」，嚴重違背聯合國有關決議，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤的信號。

馬曉光進一步說，我們瞭解台灣同胞對參與國際活動的想法和感受，在堅持一個中國原則的基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排。但民進黨當局和「台獨」勢力以各種似是而非的謊言欺騙島內民眾、誤導國際輿論，妄想推動中國台灣地區「加入聯合國」、以參與國際活動謀「獨」，這是絕無可能的。

最後，他強調，我們奉勸民進黨當局立即放棄「倚美謀獨」、「倚外謀獨」的幻想。一切以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，只能以失敗告終。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）挺台參與聯合國。（圖／路透）

本月25日是聯合國大會第2758號決議通過50週年，中美相互交鋒爭奪話語權。週年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）罕見公開批評大陸「誤用」（misuse）2758號決議排除台灣，多位美國國會重量級議員也發表聲明，指控北京長年曲解2758號決議。

緊接著，大陸國家主席習近平於當天發表談話，細數大陸在聯合國諸多貢獻以及權威地位。他強調，「國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。國際規則應該由聯合國193個會員國共同遵守，沒有也不應該有例外。」

隨後，布林肯（Antony Blinken）於26日發表聲明支持台灣參與聯合國體系，強調「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」。過去50年台灣強健參與特定聯合國專門機構，證明國際社會認為台灣貢獻有其價值，但台灣近來卻不被允許對聯合國工作做出貢獻。「這就是為什麼我們鼓勵所有聯合國會員國，加入美國行列，支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織。」