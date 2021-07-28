「桃園設計庫」即日起進駐招募　為設計與創意工作者打造創業基地

▲「桃園設計庫」即日起進駐招募，內部設施規劃(3d示意圖)。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵更多市民朋友創業，勇敢逐夢，桃園即將成立第四個創業基地！市府青年局28日指出，位在中壢區的「桃園設計庫─Taoyuan Design Cool」，將提供7個適合團隊入駐的「進駐辦公室」，以及10席適合自由接案工作者的「固定座位區」，自即日起至9月15日開放進駐申請，歡迎各界一流的設計與創意人才進駐！

「桃園設計庫」位於中壢新明市場六樓，交通便利且生活機能良好，經過青年局重新規劃整修，將提供設計創意工作者進駐，若設計工作者有意願進一步創業成立公司，更可以「桃園設計庫」為創業據點，申請商業登記。

「桃園設計庫」除了有多功能互動教室、職人教室、會議室、共創交流區等空間外，還將設計工作者們在日常工作中常使用的色票、紙樣等工具，搖身一變成為「設計材質牆」，並且搭配各式設計相關書籍可供閱讀，另提供百坪展場，歡迎設計相關學子及工作者在此策展，讓所有設計與創意人才在嶄新的基地中，創造交流與學習的可能。

青年局表示，桃園設計庫為充滿創意的年輕設計工作者們提供一個優質的共創空間，不論是剛入行的設計新鮮人或是已有經驗的自由接案者，又或者是3人以上設計工作團隊，凡符合「桃園設計庫」進駐資格者均可申請，搶先申請更可享有2021年10月至12月免收租金的早鳥優惠。除此之外，「桃園設計庫」也招募一般會員，歡迎文創設計工作者、設計相關科系學生或對設計領域感興趣的民眾加入，可享空間借用及培力課程優惠，青年局與青年朋友們並肩同行，支撐夢想茁壯。

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