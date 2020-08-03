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2020桃園設計獎金獎得主揭曉　年底「桃園文創博覽會」展出作品

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▲2020桃園設計獎得獎作品

▲「高中設計之星組-視覺與物件作品」的「劉家古厝-燃藜第」。（圖／青年局供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局3日指出，2020桃園設計獎以「前衛設計」為題，共獲得518件作品響應，經過專業評審團評分，選出45組頂尖作品入圍決賽，角逐金獎殊榮，2日由市府秘書長黃治峯頒發出高達50萬元總獎金，得獎作品將於年底「2020桃園文創博覽會」展出，除創造更多曝光機會外，亦希望藉此開拓桃園設計的無限可能性。▲2020桃園設計獎得獎作品

▲「數位與多媒體設計組」的「一」。（圖／青年局供）

青年局表示，今年的桃園設計獎共分「視覺與商業設計」、「數位與多媒體設計」及「產品與工業設計」三大組別，且為發掘桃園設計新血，特別增設「高中設計之星組」，鼓勵桃園高中職廣設與多媒體科系學子投稿。▲2020桃園設計獎得獎作品

▲「產品與工業設計組」的「自動化高山症治療艙 AMSC+」。（圖／青年局供）

由於，參賽作品相當多元且搶眼有：AR擴增實境的互動性作品、以社會關懷為出發的產品與工業創作、深具桃園在地色彩的多媒體影像等，競爭十分激烈，最終金獎分別由「視覺與商業設計組」的「聚醮效應」、「數位與多媒體設計組」的「一」、「產品與工業設計組」的「自動化高山症治療艙 AMSC+」、「高中設計之星組-視覺與物件作品」的「劉家古厝-燃藜第」及「高中設計之星組-影像與多媒體作品」的「我的平方」拿下，評審團一致認為這些作品皆是一時之選。▲2020桃園設計獎得獎作品

「視覺與商業設計組」金獎及「創新影響力-Simpany特別獎」雙料得主「聚醮效應」團隊成員孫同學表示，這次得獎帶給他們很大的信心與動力，未來想繼續在台灣宮廟文化保存方面努力；「高中設計之星組-視覺與物件作品」金獎得主「劉家古厝-燃藜第」啟英高中陳同學也在賽後分享心得，表示想做出具有在地歷史及社會關懷色彩的作品，在選題時就費了很多功夫，耗時約半年才完成作品，在製作過程中也更加確定未來升學方向。

另外今年桃園主題獎得主「大溪遊記」團隊成員王同學也說，很驚喜作品受到評審的青睞，賽後也有大溪地方組織向他們洽談合作，更是意外的收穫。「桃園設計獎」今年邁入第二屆以「前衛設計：Look into the Future 」為題，由來自全國15到35歲新生代設計師們，提出最傑出的創意想法進行競賽。

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