韓國瑜實現承諾成立青年局　衝衝衝！成立7個月端一桌「政策牛肉」

▲高雄市政府青年局成立7個月，政策牛肉一盤一盤上桌 。（圖／高雄市政府青年局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府的局處單位當中，有一個才剛成立不到一年，那就是青年局，為得就是提供青年資源整合平台循青年觀點及需求，催生青年創業發展基金以貸款、補助及投資等多元化方式，滿足各階段青年創業之需求，就在去年的10月1日正式成立。

正如同「青年」一詞，這個新成立的局處有著年輕人的「幹勁」與「衝勁」，才成立一個月就開辦青年創業貸款，目前提供利率1.94%，這是國內六都當中，唯二低於2%、免徵擔保品、六都中貸款期限最高7年、前3年利息全額補貼等優惠條件，最高貸放200萬元，並加碼補貼前3年全額利息，提供草創初期融通資金管道。截至今年5月，已提供67家青創事業取得核貸資金7,735萬元。

▲高雄市政府青年局成立7個月，政策牛肉一盤一盤上桌 。（圖／高雄市政府青年局提供）

另外青年創業發展補助，不限行業類別，每案最高補助100萬元，協助青創事業確立營運初期市場定位及商業模式。同時未來另規劃以跟進創投事業或天使投資人投資方式，協助在地具有發展潛力之青創事業取得資金。建構新創投資媒合平台部分，規劃《高雄創世代》大型Demo & Pitch新創交流盛會，光是去年成立後3個月內就招募101件新創企業、團隊案源，並篩選40家優秀團隊入圍決選，由30位創投、加速器與天使投資人等等進行決賽評選，今年3月至4月已經開設兩堂專業培訓課程，強化高雄新創競爭力，原預定5月舉辦決賽，因防疫相關政策，目前決賽延期辦理。

青年局成立一個月後，也成立「高雄青年創業推動聯盟」，結合高雄15所大專院校育成中心、7個民間育成機構、4個產業公協會與5個高市府共創基地，共31家聯盟成員攜手合作青創事業之孵化與育成。 期能透過產官學研合作模式，針對青年需求，提供完善的創新創業資源，涵括課程、資金、輔導、媒合等協助與服務，扶植潛力優秀團隊，以創業帶動就業機會，為本市產業發展注入新血，未來期待產、官、學界各領域優秀成員加入，以提升聯盟多元、多樣性。

▲高雄市政府青年局成立7個月，政策牛肉一盤一盤上桌 。（圖／高雄市政府青年局提供）

建立青年C.E.O機制包含導師顧問團輔導青創團隊，邀集近70位產業界菁英擔任導師顧問，並與高雄東西南北中具有區域性產業特性之大專院校育成中心，包括義守大學、高雄大學、高雄餐旅大學、高雄科技大學、高雄醫學大學等5所大學，以衛星體系概念創立「創業O’Star」網絡，協助提供青年客製化創業輔導服務，希望藉此提升青年創業競爭力。

另外也有舉辦不定期的創業課程與新創講堂，並於每個月《青年對談》邀請不同產業領域大師來與青年面對面對談，1月份邀請Youtube陳士駿，現場突破1000人報名。每兩個月舉辦《青創之夜》，促進高雄市創業家經年們跨領域產業交流。因應防疫政策期間，青創之夜目前暫停辦理，青年對談採線上同步直播，每場活動平均同時線上觀看人數皆突破300人以上。

▲高雄市政府青年局成立7個月，政策牛肉一盤一盤上桌 。（圖／高雄市政府青年局提供）

在國際交流學習方面，青年局也推出「促進青年創業國際交流補助專案」，提供補助給高雄市18到45歲的青年及隨同指導老師出國參加與創業有關的國際性比賽、公共展演、大型會議及國外出訪等活動，個人最高5萬元，團體最高30萬元。

青年局成立青年事務諮詢會，大幅增加外部委員名額，市府代表由原8位減少至3位，青年代表由原19位大幅增加至46位，並採公開遴選就學或設籍於高雄18歲至45歲青年擔任，藉以廣徵青年族群之建言，瞭解在地青年實際需求，提供青年政策諮詢，促進青年公共參與以帶動城市永續發展。

▲高雄市政府青年局成立7個月，政策牛肉一盤一盤上桌 。（圖／高雄市政府青年局提供）

