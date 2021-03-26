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桃園議員揭青年局輔導社企　6年78組團隊成功率不到二成

▲桃園議員黃家齊揭青年局輔導社企成效停滯。（圖／市議會提供）

▲桃園議員黃家齊(左）揭青年局輔導社企成效停滯。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃家齊26日於市議會青年事務局工作報告，提出質詢指出，根據青年局的工作報告，該局從2015年4月成立迄今年2月底，共輔導78組團隊，其中有15支青年團隊設立登記或遷入桃園成為社會企業公司，成功比率不到二成；而且在青年局2020年7月的報告，就已經寫到輔導78組團隊，顯見這半年來並未增加輔導的團隊數？

黃家齊說，桃園市設置有「桃園社會企業創業租金及設備補助」，提供兩大部分的補助，分別是：(一) 辦公場域租金補助：每月8000元，最長補助二年；(二) 辦公設備補助：最高補助20萬元，也就是給錢！雖然這些錢對於剛成立的小型社企來說，不無小補，但他認為吸引年輕人的方法不能只是一直畫大餅、或發補助金，他們更需要的是一個能實踐夢想的場域。也就是要有對市場有吸引力，才能活得下去。

黃家齊指出，有些創意的點子，可能一開始看不出市場潛力，那就需要政府機關提供讓它們實作的機會，比如他曾接觸過「台灣心輔犬培育團隊」，他們想透過訓練流浪犬成為療癒犬，陪伴銀髮與特殊族群。桃園市動保處收容所有600多隻流浪犬，也同步編有訓犬經費，青年局有媒合它們去接訓犬工作嗎？媒合後如何在過程中協助輔導？

除此之外，其他局處有無類似預算或機會可以提供給其他的社企團隊去經營？黃家齊要求市府機關學校等單位開始去調查，才能多幫社企找機會。另外，也請青年局說明那成功的15支團隊，它們可以經營下去的要因。

黃家齊並建議「消失」的63組團隊，請青年局進一步分析他們經營不下去或出走的理由，而且要將這些分析作成公開資料，才能避免再發生、或誤導年輕人走錯創業方向；同時，調查市府有哪些局處，能提供機會讓現有還在輔導中的社企團隊去參訪、實習，以及讓登記設立後的社企能有機會接到第一筆工作。

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