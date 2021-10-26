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社會 社會焦點 保障人權

城中城捐款截止「12天募2.6億」全給受災戶　罹難者每人發400萬

▲▼城中城頭七法會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲城中城頭七法會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

城中城火災事故指定捐款自15日至26日下午3點，共計1萬2106筆，累計12天總金額已逾2億6799萬餘元。善款運用規劃經高雄市社會救助金專戶管理會審議通過，決議100%用在受災民眾，其中罹難者慰助金規劃每人400萬元。

高市府表示，非常感謝社會大眾的愛心，社會救助金專戶今日將停止城中城火災事故案指定捐款，並依運用原則盡速將善款全數運用於罹難者、傷者及受災住戶必要協助，全力協助城中城受災民眾儘速回復生活。

高雄市社會救助金專戶管理會25日召開今年第1次臨時委員會議，審議城中城火災事故指定捐款運用原則，15位委員出席13位，包含8位府外委員有2位學者、4位理事長、1位會計師及1位律師，另有市府社會局、主計處、衛生局及法制局5位代表。

▲▼1014城中城火災事故案指定捐款運用原則圓餅圖。（圖／高雄市社會局提供）

▲1014城中城火災事故案指定捐款運用原則圓餅圖。（圖／高雄市社會局提供）

全數委員都贊同善款全數分配用於受災戶，並表示受災民眾身分確認後應盡速發放慰助金，運用原則為76%用在罹難者及傷者慰助金，14%用在租屋依親補助，10%用在緊急旅館安置、醫療費用、喪葬費用等罹難者家屬及受災者必要協助。

社會局表示，火災事故發生後，指派361名社工人員提供罹難者家屬、傷者及受災住戶情緒支持、關懷陪伴及短期安置等服務，並運用市政府動二預備金發送罹難者慰問金每人25萬元、傷者慰問金每人6萬元及受災戶每人1萬元，另外媒合高雄市社工師公會社工人力支援，透過公私協力支援陪同受災民眾返家取物。

經過短期安置後，受災戶急切找尋租屋處，依著受災戶對房屋的區位、樓層、租金等期待，由社工一一陪同看屋，也提供包租代管的社會住宅供選擇。

▲▼ 城中城內部畫面曝光 。（圖／民眾提供）

▲城中城內部畫面曝光。（圖／民眾提供）

高雄市長陳其邁昨也陪同災民看屋，關心災民租屋情形，並指示延長租屋依親補助至2年，讓災民能安頓身心復歸生活。至25日已受理67戶申請，核定38戶，不符合8戶，疑義尚須核對21戶。

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