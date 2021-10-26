「陳其邁親自陪找房」城中城受災戶超驚訝　擬延長補助期限

▲陳其邁陪城中城受災戶看屋，擬延長補助期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火奪走46條人命，也造成許多受災戶無家可歸，在高雄市社會局安排下，受災民眾也陸續尋找租屋處。高雄市長陳其邁昨（25）日特地抽空陪同找房子，幫民眾把關，也研擬延長半年的租屋補助期限。

城中城的住民林先生，因一把火讓他從有房變成租客，林先生夫婦已經看了數間房子，這次看房竟然還有陳其邁親自陪同，夫婦兩人驚訝又開心。他感慨表示，很謝謝市府團隊協助災民們覓得良房。

▲▼在陪災民看房子、聽著災民的訴求之後，陳其邁認為半年的租屋補助實在還是不夠，將研擬延長租屋補助的期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，租房就像找老婆一樣，一定要找到順眼合適的！在陪找房的過程，他摸摸牆壁，每個房間親自走一遍，連陽台、廁所都沒省略。

由於每位災民對於租房的需求都大不相同，陳其邁了解災民找房租屋會遇到的困難，也陪著林先生夫妻透過「社宅委託兆基物業」與屋主溝通協調。

在陪災民看房子、聽著災民的訴求之後，陳其邁認為半年的租屋補助實在還是不夠，將研擬延長租屋補助的期限，希望讓災民能暫時落腳，有足夠時間休養生息再出發，市府也將是災民最穩固的靠山。