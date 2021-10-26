　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「陳其邁親自陪找房」城中城受災戶超驚訝　擬延長補助期限

▲▼「租房就像找老婆」陳其邁陪城中城受災戶看屋　擬延長補助期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁陪城中城受災戶看屋，擬延長補助期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火奪走46條人命，也造成許多受災戶無家可歸，在高雄市社會局安排下，受災民眾也陸續尋找租屋處。高雄市長陳其邁昨（25）日特地抽空陪同找房子，幫民眾把關，也研擬延長半年的租屋補助期限。

城中城的住民林先生，因一把火讓他從有房變成租客，林先生夫婦已經看了數間房子，這次看房竟然還有陳其邁親自陪同，夫婦兩人驚訝又開心。他感慨表示，很謝謝市府團隊協助災民們覓得良房。

▲▼「租房就像找老婆」陳其邁陪城中城受災戶看屋　擬延長補助期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼在陪災民看房子、聽著災民的訴求之後，陳其邁認為半年的租屋補助實在還是不夠，將研擬延長租屋補助的期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼「租房就像找老婆」陳其邁陪城中城受災戶看屋　擬延長補助期限。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，租房就像找老婆一樣，一定要找到順眼合適的！在陪找房的過程，他摸摸牆壁，每個房間親自走一遍，連陽台、廁所都沒省略。

由於每位災民對於租房的需求都大不相同，陳其邁了解災民找房租屋會遇到的困難，也陪著林先生夫妻透過「社宅委託兆基物業」與屋主溝通協調。

在陪災民看房子、聽著災民的訴求之後，陳其邁認為半年的租屋補助實在還是不夠，將研擬延長租屋補助的期限，希望讓災民能暫時落腳，有足夠時間休養生息再出發，市府也將是災民最穩固的靠山。

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
林采緹海邊穿超辣！　撐爆小可愛「掉出超巨北半球」
國泰世華ATM連出包兩天　補償方案出爐
快訊／剩2次機會抽1000元！　「2組」末碼中獎
身體都健康！冥王林春雄吃完早餐暴斃　心跳離奇停止
柯文哲密會陳時中！　達成2點共識
玩家鑽系統漏洞　盜走《天堂M》3000萬現金
配合先生在公園野戰！　美女購物專家「小三變正宮」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大直橋驚見「1女橋中央墜落」！目擊者急報案：沉入水底

嫌居酒屋肉太鹹竟要店小妹陪酒　噁男還詭笑摸她屁服下場慘了

身體都健康！冥王林春雄「不適到不治僅2hrs」　獄中冒冷汗暴斃

唱完歌被男友帶到摩鐵　她喊「不要」慘遭硬上！色男判決出爐

恍神違停路中「醒來」油門一拜　翻車開窗秀「整疊千元鈔」

「等我爆炸，誰都攔不住」　大製片撞小女子嗆聲逼和解慘了

「陳其邁親自陪找房」城中城受災戶超驚訝　擬延長補助期限

鑽手機APP平台刷卡漏洞　男持偽卡盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

北投警騎機車與民眾碰撞　「球員兼裁判」大暴怒+強拔鑰匙

不爽被分手！小王傳「激戰音檔」嗆人夫：第一大龜公…下場GG了

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

快訊／大直橋驚見「1女橋中央墜落」！目擊者急報案：沉入水底

嫌居酒屋肉太鹹竟要店小妹陪酒　噁男還詭笑摸她屁服下場慘了

身體都健康！冥王林春雄「不適到不治僅2hrs」　獄中冒冷汗暴斃

唱完歌被男友帶到摩鐵　她喊「不要」慘遭硬上！色男判決出爐

恍神違停路中「醒來」油門一拜　翻車開窗秀「整疊千元鈔」

「等我爆炸，誰都攔不住」　大製片撞小女子嗆聲逼和解慘了

「陳其邁親自陪找房」城中城受災戶超驚訝　擬延長補助期限

鑽手機APP平台刷卡漏洞　男持偽卡盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

北投警騎機車與民眾碰撞　「球員兼裁判」大暴怒+強拔鑰匙

不爽被分手！小王傳「激戰音檔」嗆人夫：第一大龜公…下場GG了

新屋打8折買中古屋？台中一區新舊價脫鉤　每坪差14.2萬

地點決定一切！　「仁愛圓環商圈」需求強、指名高

快訊／大直橋驚見「1女橋中央墜落」！目擊者急報案：沉入水底

「習近平智囊」鄭永年：大陸有信心保持台灣地區和平穩定

假日往哪去？超療癒咖波特展、《鬼滅》快閃店超多周邊絕對必逛

Howie Su／FB、NVIDIA引爆「元宇宙」熱潮！虛擬分身未來能幫你工作？

Gogoro換電站「變小型發電廠」！攜台電發表成果，1站可供家用5天

莫子儀改台詞被導演罵「很機巴」！自認脾氣好難得起爭執　

五倍券購買嘉義縣庇護工場商品　送愛弱勢再享加碼好禮

山口茜丹麥公開賽捧冠：東奧失利後，我想讓一切歸零開始

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

即／高雄警中彈緊急送醫　抓人遇伏被黑槍攻擊

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

即／竹縣消防員判死葬儀社收屍「復活」　男昏迷6天不治

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

葬儀社收屍遇死者復活！胞姐：消防人員說死了

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

當男友員工3年沒薪水　工具女被劈腿領光他存款

即／三重15歲少女11樓墜落　命危急救中

即／高雄一晚連兩火警！鳥松百坪大廠房燃燒

趙建銘服刑住2-5人房　情緒穩定晚餐3菜1湯

驚爆帳戶少千萬　館長陳之漢團隊挨告背信奪財

更多熱門

相關新聞

7樓以上擬限期成立管委會　全台8506棟無管大樓當心挨罰

7樓以上擬限期成立管委會　全台8506棟無管大樓當心挨罰

高雄「城中城」大火造成多人死亡，內政部研擬《公寓大廈管理條例》修法，限期成立管委會，首先鎖定7樓（含7樓）以上老舊大樓，限期1年內成立管委會、否則開罰所有權人6到30萬元。

綠營喊罷免門檻低！陳其邁反對個案修法

綠營喊罷免門檻低！陳其邁反對個案修法

避「城中城」憾事重演　南市府重啟管委會輔導團隊

避「城中城」憾事重演　南市府重啟管委會輔導團隊

城中城累積2.43億善款　社會局：至今未動

城中城累積2.43億善款　社會局：至今未動

「台南最後一棟鬼屋」還有人住　住戶籌款整建

「台南最後一棟鬼屋」還有人住　住戶籌款整建

關鍵字：

城中城惡火城中城陳其邁高雄城中城

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

可米小子隊長「罕提2離世成員」

「這組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面