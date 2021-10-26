33間廟宇百尊王爺公齊聚推動客家文化　週日上演《王爺公有保庇》

▲嘉義縣中埔鄉推動客家文化，以廟宇常見王爺為主軸，舉辦舞台劇「王爺公有保庇，請大家來看戲」。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉公所訂10月31日在「四十九庄保安宮」舉行【王爺公有保庇，請大家來看戲-客庄故事兒童劇展演】活動，將由蘋果劇團演出為在地神明池王爺設計編製的新型態兒童劇，並結合豐富好禮抽獎，鄉長李碧菁希望透過活動，推動在地學子瞭解客庄歷史，也邀請民眾踴躍參與。

▲嘉義縣中埔鄉推動客家文化，主辦49庄保安宮將百年歷史石碑呈現展覽 ，由主委郭明彰介紹歷史沿革。（圖／記者翁伊森攝）

中埔鄉公所這次邀請蘋果劇團合作，帶來《保庄佑民四十九庄王爺公》的兒童劇表演，蘋果劇團更為了此次演出，專程考究神明「池王爺」的生平歷史，將打破舊有表演形式，以新型態的劇場語言呈現；活動更邀請到在地頂六國小合唱團演唱全新編曲的客謠、創新演出的長義閤掌中劇團布袋戲及祥廣醒獅團磅礡助陣，並加入特技和雪翎舞蹈團舞出絢麗曼妙的地方民情，藉由豐富多采的演出，引導民眾認識在地客庄文化。

▲嘉義縣中埔鄉推動客家文化，以廟宇常見王爺宮舉辦舞台劇「王爺公有保庇，請大家來看戲」，讓在地學子及民眾更認識客庄 。（圖／記者翁伊森攝）

去年開始全球疫情肆虐，導致人與人之間距離拉遠、人心惶惶，今年由於疫情趨緩，適時鬆綁各項活動，李碧菁感念民眾長期面對疫情挑戰後的疲憊，特邀請劇團以深入淺出的戲劇演出方式，希望大小朋友在經歷災困時因此找到寄託與堅強的力量。

▲嘉義縣中埔鄉推動客家文化，以廟宇常見王爺宮舉辦舞台劇「王爺公有保庇，請大家來看戲」，讓在地學子及民眾更認識客庄 。（圖／記者翁伊森攝）

李同時有感山區藝術資源缺乏、為推動及照顧弱勢孩童們享受藝術資源平等化，特邀請「嘉義縣智障者家長協會」與「安安之家」的孩童一起來欣賞精彩紛呈的表演藝術，感受神明的美願與祝祈，希望透過本次活動向王爺公祈求庇佑眾生，亦普佑每位孩童平安成長。

▲舞台劇「王爺公有保庇，請大家來看戲」，10/31將於中埔鄉49庄保安宮隆重上演 。（圖／記者翁伊森攝）

四十九庄保安宮王爺廟更為本次活動特別邀請鄰近共三十三間宮廟、超過百座神明共襄盛舉來看戲，主委郭明彰表示，這是自光復以來地方難得一見的宗教盛事，鼓勵信徒及民眾朋友前來參與，將於活動前一日10/30(六)上午8:30至下午5:30舉行慶賀祈安福植事，接連兩天的活動恭請各方神明一同齊聚看戲、祈福平安。

活動當日請民眾配合防疫規定戴口罩、量體溫，活動採總額控管限制入場人數，因網路限額500名已報名額滿，特開放現場報名名額150人，活動當日也會抽出中埔鄉公所、四十九庄保安宮以及中埔鄉農會提供的大獎，有40吋電視機、立式電風扇、淑女腳踏車等好禮，無法到場民眾也不用擔心，中埔鄉公所特地準備直播系統，搜尋中埔鄉長臉書、中埔鄉公所臉書、保安宮臉書以及蘋果劇團臉書，即可在家兼顧防疫並輕鬆看戲，敬邀民眾看好戲的同時祈福平安。



活動相關資訊詳情請見嘉義縣中埔鄉公所臉書：https://reurl.cc/Mk42Mk

嘉義縣中埔鄉公所聯絡電話：(05)253-3321#142陳小姐