快訊／北市第二家宮廟開放　行天宮17日起開放參拜

▲北市行天宮將在17日起恢復參拜。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫情趨緩，政院日前宣布「微解封」後，全國各地陸續有場館開放。其中，身為地方信仰中心的宮廟系統，北市大龍峒保安宮率先提交防疫計畫給市府審查，已順利在13日有限度開放入內參拜。另外，位於民權東路上的行天宮，也順利申請核准，預計在17日開放。

行天宮指出，目前規畫入內參拜前須量體溫、消毒，並規劃動線卻保入內也能保持1.5公尺社交距離。人數部分，計畫將規定99人以下，按中央指引來做，目前也在做1.5公尺距離的標示，何時會開放，預計明天公布。

行天宮下午發布新聞稿指出，台北本宮17日起開放入廟參拜，暫定時間為上午8點到下午5點。收驚、求籤、擲筊、祭解等濟世服務暫停（祭星補運者，可於網站直播跟拜）；廁所、飲水機暫停開放使用。



同時也會進行防疫相關措施，依據政府頒布指引嚴格執行。人流管制最多99人、實施內部人員健康偵測、單一敬拜動線、實聯制、量測體溫、酒精消毒、社交距離等措施。

北投分宮部分，開放廟外埕供信眾敬拜，以10人為限，參拜時間為早上4點到晚上8點；抽籤、擲筊、收驚暫停。行修宮（三峽分宮），開放廟外埕供信眾敬拜，以10人為限，參拜時間為早上4點到晚上7點；抽籤、擲筊、收驚暫停。

為了讓信眾能安心參拜同時也兼顧防疫，北市民政局也依據內政部指引訂出規範。

一、除執事、管理委員、董監事、常住人員、神職人員及工作人員等內部人員外，現階段仍以暫不開放一般民眾進入為原則。已登記寺廟及宗教財團法人，倘有充裕人力及資源落實各項防疫工作，並已依內政部訂定之「宗教場所防疫管理措施指引」擬具防疫計畫，報經主管機關同意後，得有條件開放一般民眾入內參香或禮拜、誦經等小型靜態宗教儀式。容留人數以每人至少須享有2.25平方公尺之活動空間計算之，但最多為99人。

二、相關防疫計畫，寺廟及地方性宗教財團法人應報鄉(鎮、市、區)公所初審，經公所擬具意見後，再報直轄市、縣（市）政府同意。有關防疫計畫應規劃之事項、宗教場所應實施之自主防疫管理措施、開放民眾進入之防疫配套措施、宗教場所出現確診者之應變措施等事項。

若未提報防疫計畫之宗教團體，依以下原則輔導：

一、仍得以線上直播（或預錄）方式，以最精簡的人力（室內4人、室外9人）辦理舉行宗教儀式。倘直播（或預錄）所需之必要工作人員倘超過以上人數，在現場可保持社交距離，能確實執行人流總量管制及各項防疫措施之前提下，可視個案情形適度放寬人數限制。

二、個別民眾在不群聚之前提下，於宗教建築物外之廣場、廟埕等空曠地點拜拜、祈禱者，請做好防疫措施，維持在場民眾前後左右1公尺之室外社交距離，且不提供筊杯、籤筒供民眾使用。