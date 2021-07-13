北市府放行！大龍峒保安宮今正式對外開放





▲北市府12日尚未通過大龍峒保安宮微解封開放，不過保安宮表示，13日上午收到通知，因此已正式對外開放。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

台北大龍峒保安宮日前遞交「微解封」申請書，期盼13日有條件開放，但因為到了12日都沒拿到台北市政府核准函，使董事長廖武治質疑，防疫計畫被民政局審核通過，但被市長室壓下來。對此，台北市政府發言人陳智菡表示，被市長室壓下來的說法屬於天大誤會。而廖武治稍早受訪時也證實，已收到北市府民政局通知通過審查，因此開放信徒入內。

保安宮原本計畫13日微解封，並且已經遞交「微解封」申請書，12日上午也對外表示，13日在人流控管、加強防疫下開放參拜。不過到了傍晚6時左右，保安宮趙姓工作人員接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，雖然已經將防疫計劃都送出去了，可是還沒拿到台北市政府的核准函，所以13日暫時不能開放，得拿到核准後才能微解封，只要台北市政府通知下來「隨時馬上開！」保安宮已做好準備。

保安宮董事長廖武治12日表示，日前依規送交防疫計畫後，已經經過北市民政局審核通過，但是被市長室壓下來，質疑北市府打壓宗教團體。

對此，陳智菡13日上午接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，關於「市長是阻擋」一詞為天大誤會，該文件12日都還在北市府民政局局長室，局長藍世聰還沒批准，怎麼會送到市長室？是因為北市府12日中午開了討論微解封的會議，會議中衛生局提及，指揮中心指引是宗教活動暫不開放，但民政局認為內政部指引為適度開放，所以13日上午有向中央請示意見，之後再對外宣布。

不過，廖武治13日早上表示，已於今天上午9時接獲北市民政局通知，防疫計畫已通過審查，因此上午10時5分開放信徒入內參拜。