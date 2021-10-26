《跟騷法》立法牛步　葉毓蘭批：除非血流成河民進黨都沒時間處理

▲國民黨團召開「跟騷立法 刻不容緩！要求蔡英文兌現承諾！游錫堃立即協商！」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

近年來發生小燈泡事件、屏東挖眼案等重大社會矚目案件，總統蔡英文都喊出要補破社會安全網，但《跟蹤騷擾防治法》草案5年，立法進度仍牛步。國民黨團26日召開記者會，呼籲這個會期應優先處理攸關民生的跟騷法，黨團已發函立法院長游錫堃，要求立即召開朝野協商。

黨團書記長陳玉珍表示，每當社會發生重大矚目案件，蔡總統都說要補社會安全網，但總統就任5年來，常常都是今日公祭、明日忘記，這部「跟騷法」從上一屆就在推動，但5年來只看見行政院、內政部積極抵抗。

陳玉珍指出，跟騷法草案於5月13日完成委員會協商，接著應送到朝野協商，然而送出委員會5個多月，游錫堃至今遲遲不召集朝野協商，因此，國民黨團25日正式發函游錫堃，要求盡快針對「跟蹤騷擾防治法」草案召集朝野協商，以保障國人生活安全免於恐懼。

立委林為洲表示，這部法應該要最優先處理，不像民進黨都排與民生無關的法案，如選罷法上修、為了縣市合併量身定做地方制度法等，有時間應該來補漏社會安全網，讓攸關民生的法案在這個會期儘速通過。

「民進黨總要等到下一個被害人，法案才會稍微推一步，這就是牛步立法。」立委葉毓蘭批評，最阻止國人得到保障的就是行政院的版本，表面上把跟騷行為定義為犯罪行為，但犯罪是檢察官循司法體系去偵辦，速度上未必像警察機關能第一時間介入來得有效。去年她就在極力推動修法，「但國民黨推了多少次，除非有血流成河、觸目驚心的重大社會案件，民進黨都沒時間處理這個攸關婦幼安全的法案。」

立委洪孟楷說，跟騷法已歷經兩屆立委，推動超過5年，跟騷行為不分年齡、性別、黨派，任何人都可能受害，希望游院長趕快召集朝野協商，讓20多個版本能充分討論溝通並儘速立法。