打疫苗後死亡850人＞844死亡病例　葉毓蘭批指揮中心：保命變奪命

▲台灣接種疫苗後死亡的人數850人，大於感染新冠肺炎死亡人數843人。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

疾管署8日公布的最新數據顯示，施打新冠疫苗後通報死亡數為 850 人，超過新冠肺炎死亡病例 844 人。對此立委葉毓蘭在臉書發文痛批，指揮中心「疫苗施打真落漆」，對整體疫苗施打的流程控管欠缺管控，讓保命疫苗，變成了奪命疫苗。

葉毓蘭臉書發文指出， 直到10月7日疫苗不良反應通報死亡843人幾乎追上了新冠確診死亡844人，為了保命而施打的疫苗，也讓因為新冠而死亡的人數將近翻倍，確實是讓人感到非常諷刺與困惑。

▲立委葉毓蘭痛批指揮中心，疫苗保命變奪命。（圖／記者屠惠剛攝）

葉毓蘭說，醫院不是爆出給25位民眾施打了沒有稀釋的原液，就是疫苗施打劑量不足，原本應該施打0.5cc，卻僅施打了0.1cc，先前更有網友提到，原本預約去台大醫院打莫德納第二劑，但結果被改成高端的情況出現，這些問題還都只是疫苗施打至今被踢爆的疏失之一。

葉毓蘭強調，更不論因為疫苗數量不足，或是未通過三期的高端疫苗等等，看到這一系列的疫苗問題，都可以讓人清楚感受到，疫苗施打死亡追上了新冠確診死亡，也並非意外，更非偶然。

葉毓蘭說， 當然，第一線醫療同仁在負責大量接種疫苗工作的辛苦，大家都可以理解，也非常感佩，但是再三出現的疫苗施打問題，顯見是疫情指揮中心跟衛生福利部的螺絲鬆了，對於整體疫苗施打的流程控管欠缺管控，而在這些被揭露的背後又可能潛藏多少危機，是需要被正視的，如果沒有辦法優化風險管理，在極大量疫苗施打量下確實是重大危機。

▲葉毓蘭認為，高端疫苗未通過三期也是問題之一。（圖／路透）



葉毓蘭痛批，許多人為求活命才會積極打疫苗，但是指揮中心與衛生福利部，不能因為疏於管控，讓保命疫苗，變成了奪命疫苗。讓配合國家政策施打疫苗的人，反而成為了疫情之下的莫名犧牲者。

各疫苗接種後死亡死亡人數分別是AZ疫苗644例、莫德納疫苗183例，高端疫苗22例，BNT疫苗1例。

各疫苗施打後死亡通報數比 （每百萬劑），AZ疫苗68.1，莫德納疫苗38.3，高端疫苗17.6，BNT疫苗0.6。

但是死亡通報事件時序上發生於疫苗接種之後，並不代表為接種疫苗所致。

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