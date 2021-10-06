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陳柏惟肇逃「惡性極為重大」　葉毓蘭：又給我一個支持刪Q的理由

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委葉毓蘭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票案23日登場，他10年前駕車撞傷機車騎士卻肇事逃逸一事，再次被挖出檢視。對此，國民黨立委葉毓蘭表示，在各種交通事故中，肇事逃逸其惡性極為重大；且肇逃外，陳柏惟又被法官認證犯後態度不佳，以及曾公開支持大麻合法化的立場，「又給我一個支持刪Q的理由」，10/23為了交通安全、為了反毒，請台中市第二選區的選民罷下去。

葉毓蘭6日晚間在臉書表示，陳柏惟10年前曾開車肇事後逃逸，被判刑9個月，緩刑3年，儘管今天陳柏惟很爽快地承認，也道歉了，但當年他犯的錯誤，屬於相當惡質的行為，因為被他撞到的機車騎士傷勢嚴重，包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血，而陳柏惟肇事後選擇逃逸，被害人若是運氣不好，亦有可能錯失救援時間，或遭後車輾斃。

葉毓蘭指出，因此承審法官毛妍懿在判決書中提及，陳柏惟駕車肇事致人受傷，「竟未下車查看即駕車逃離現場，未協助救護傷者、叫救護車、報警或為其他適當之處置，亦未留下自身姓名、聯絡電話或聯絡方式，增加告訴人傷害增劇之危險及事後求償之困難，且有礙肇事者身分之追查，實有不該。」法官還提及，陳雖犯後坦承犯行、尚見悔意，且與被害人達成和解，但「犯罪情節非輕，且被害人所受之傷勢頗為嚴重」，因此仍做出有罪判決。

接著，葉毓蘭也提到，「但是今天又有一則酒駕肇事卻是不起訴的新聞。」肇事者是大名鼎鼎的前總統發言人丁允恭，他在七月初開車撞傷劉姓女騎士，酒測值為0.23；高雄地檢署以「一般駕駛就算沒喝酒也是會發生交通事故，而丁允恭雖然有喝酒，但跟他撞傷女騎士沒有直接關係，不能認定他喝酒喝到無法安全駕駛，所以不起訴他」。

葉毓蘭諷刺，我們沒有丁丁那麼神奇，有金鐘罩神功護體，法律遇到他們會轉彎，所以前行政院發言人丁怡銘惡意栽贓皇家傳統牛肉麵使用萊劑食材，可以不起訴；丁允恭酒駕肇事連緩起訴也省了，直接不起訴。

葉毓蘭說，台灣一年交通事故死亡3000人，傷者超過48萬，財物損失達5000億。這段期間以來，她推動交通安全改革，深刻感受到各種交通事故，對於被害者與家屬的長久傷害，一不小心就是生死之別。

葉毓蘭強調，在各種交通事故中，肇事逃逸其惡性極為重大，許多事故當下只要立刻處置，維持現場並通報，就可以避免二次傷害並挽救寶貴的性命；只要駕駛選擇了肇事逃逸，就可能造成被害人錯過救援黃金時間，造成不可挽回的後果，因此避免肇事逃逸是極其重要的。「而肇事逃逸的最主要受害者，就是機車族與行人，所以一日不杜絕肇事逃逸，機車族與行人的生命都將都壟罩在威脅之中。」

葉毓蘭說，觀微知著，她自己對於陳柏惟過去肇事逃逸，又被法官認證犯後態度不佳的紀錄，以及他曾經公開支持大麻合法化的立場，「又給我一個支持刪Q的理由」，10/23為了交通安全、為了反毒，請台中市第二選區的選民罷下去。

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