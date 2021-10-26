　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2男替嫩妹答謝包紅包起爭執　持手電筒、折疊刀互毆

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市第五警分局文昌派出所長林志堅 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民黃姓女子有貸款問題，透過洪姓男子及陳姓男子向阿強（化名）求助後得以解決，洪、陳於25日晚間10時許於北屯區安順東二街討論是否要包紅包給阿強，卻在過程中產生爭執大打出手，洪持手電筒、陳拿折疊刀相互攻擊，造成洪左胸及右肩遭劃傷，陳則頭部挫傷，雙方經送醫治療無大礙。

台中市第五警分局文昌派出所長林志堅表示，昨晚10時56分獲報安順東二街有衝突，員警到場發現，現場有黃女（20歲）、洪男（53歲）及陳男（44歲）3人，洪男左胸及右肩膀有2公分刀傷，陳男頭部挫傷，分別送往中國醫及平等澄清醫院就醫，無生命危險。

警方調查，黃女有貸款問題，遂請求洪、陳幫忙，洪、陳日前求助阿強後，解決貸款問題，昨晚洪、陳2人在事故現場討論要不要包紅包答謝阿強，但意見不合起了爭執，洪男拿了手電筒、陳掏出摺疊刀，2人互相攻擊，雙方均有受傷，幸無大礙。警方將通知相關涉案人到案，訊後依規定受理偵辦。

警方呼籲民眾面對金錢問題應理性溝通，勿隨意動手，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

【更多新聞】

趙建銘住「雙人房」室友身分曝光　早餐吃稀飯配豆腐乳

BMW撞警車再衝民宅！安全氣囊爆開　酒駕男氣胸進加護病房

台中男溪邊大喊「我要懺悔」切下手指！　警消安撫送醫急救

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
「一家四口滅門案」懸21年有新進展！　兇手鎖定了
KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯「超商買的」慘了
快訊／葬儀社收屍「復活」　新竹男昏迷6天仍不治
金宣虎對話全曝光！　前女友求復合：再守護我一次，不行嗎？
身分證末碼「18組中1」　500元爽住飯店！
安以軒女兒周歲　爸豪送「10.22克拉巨鑽」她吃醋了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2男替嫩妹答謝包紅包起爭執　持手電筒、折疊刀互毆

婦半夜奔ATM匯錢救存款　暖警霸氣嗆「這就是詐騙」

與縣府合作成南投重要智庫　暨大校長：如蜜蜂產蜜帶動地方發展

全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

台南中西區湖美公園旁新增停車場　97席停車格市民有感

東港迎王祭典爆性騷擾　女臀部遭襲丈夫拳攻怪叔叔「扯平和解」

台南移工宿舍消防安全視察　丁春能：確保移工、社會弱勢安全

臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感　協助開創職涯新方向

屏東恐怖男當街殺人1死1重傷　拿木棍、磚塊「專挑頭部砸」

找尋下一位賈伯斯與蓋茲　台中啟動創新創業育苗平台

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

2男替嫩妹答謝包紅包起爭執　持手電筒、折疊刀互毆

婦半夜奔ATM匯錢救存款　暖警霸氣嗆「這就是詐騙」

與縣府合作成南投重要智庫　暨大校長：如蜜蜂產蜜帶動地方發展

全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

台南中西區湖美公園旁新增停車場　97席停車格市民有感

東港迎王祭典爆性騷擾　女臀部遭襲丈夫拳攻怪叔叔「扯平和解」

台南移工宿舍消防安全視察　丁春能：確保移工、社會弱勢安全

臺中長照揪熱血青年加入！3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升自我價值及榮譽感　協助開創職涯新方向

屏東恐怖男當街殺人1死1重傷　拿木棍、磚塊「專挑頭部砸」

找尋下一位賈伯斯與蓋茲　台中啟動創新創業育苗平台

藍營支持度遭白營超車　綠營分析2關鍵：只會反對卻沒提出解方

詹皇後首人！巴特勒7成命中率轟36分5抄截　狂讚羅瑞很會傳

運算複雜度超越谷歌「懸鈴木」百萬倍！ 陸量子計算領域再突破

討論補選？臨時與江啟臣同台「推廣台中蘋果」　柯文哲：想那麼多

不爽一直哭鬧！大媽當街「怒摔嬰兒車」　嬰兒嚇壞重摔在地上

李梓嘉殺球時速來到418KM！　超越李宗偉成為男單最快紀錄

600坪吃到飽餐廳不敵疫情　成台中唯一「百萬身價空店面」

結婚登記撲空！新人酸「時間到就下班，棒棒的」　公務員怒公審

雷皓明／【小玉變臉謎片】修法杜絕數位性暴力

懷胎9月孕婦當街拉車門阻男友　拉扯員警嗆：X人！黑道！

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

地方熱門新聞

屏東男酒後抓狂！拿鈍器砸人釀1死1重傷

即／高雄林園台石化工廠驚傳火警！

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

持偽鈔加油遇上巡邏警　心虛自撞分隔島反遭逮

黃偉哲訪新竹光臨藝術節

瑞芳警4所長到任布達　分局長期勉人民最大、基層優先

東港迎王祭典爆性騷擾　女臀部遭襲丈夫拳攻怪叔叔

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

鶯歌7座共融遊戲場　親子同遊好所在

金山警3所長交接布達　分局長期勉治安無縫接軌

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬

屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊吸睛

台南移工宿舍消防安全視察

提前邁入超高齡社會！臺中長照培訓「補助最高1萬5」

更多熱門

相關新聞

陌生車停1樓門口　他火大報警！結局神反轉：感謝您

陌生車停1樓門口　他火大報警！結局神反轉：感謝您

尖峰時刻市中心停車位總是一位難求，一名屋主無奈表示，家中樓下停了一輛黑色轎車，雖然有附上電話，但卻無人接聽，屋主立刻報警，但警察表示私人土地不能拖吊，讓他不知道如何處理，不過，劇情卻神反轉，車主竟然上門來致歉，還堅持給紅包表示歉意，事後原PO將這筆錢全數捐出去了。

10年前「北上喝喜酒包3600」結局哀傷！他怒發誓

10年前「北上喝喜酒包3600」結局哀傷！他怒發誓

陸推72條民企改革做法 溫州試點首創「無抵押貸款」

陸推72條民企改革做法 溫州試點首創「無抵押貸款」

賣股票眼殘「後天交割16萬」嚇瘋！結局神轉

賣股票眼殘「後天交割16萬」嚇瘋！結局神轉

內湖大缺貨！冷門產品全熱銷　他曝買方半夜起來搶房

內湖大缺貨！冷門產品全熱銷　他曝買方半夜起來搶房

關鍵字：

第五分局文昌派出所貸款紅包金錢糾紛

讀者迴響

熱門新聞

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

可米小子隊長「罕提2離世成員」

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面