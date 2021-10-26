2男替嫩妹答謝包紅包起爭執　持手電筒、折疊刀互毆

▲台中市第五警分局文昌派出所長林志堅 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民黃姓女子有貸款問題，透過洪姓男子及陳姓男子向阿強（化名）求助後得以解決，洪、陳於25日晚間10時許於北屯區安順東二街討論是否要包紅包給阿強，卻在過程中產生爭執大打出手，洪持手電筒、陳拿折疊刀相互攻擊，造成洪左胸及右肩遭劃傷，陳則頭部挫傷，雙方經送醫治療無大礙。

台中市第五警分局文昌派出所長林志堅表示，昨晚10時56分獲報安順東二街有衝突，員警到場發現，現場有黃女（20歲）、洪男（53歲）及陳男（44歲）3人，洪男左胸及右肩膀有2公分刀傷，陳男頭部挫傷，分別送往中國醫及平等澄清醫院就醫，無生命危險。

警方調查，黃女有貸款問題，遂請求洪、陳幫忙，洪、陳日前求助阿強後，解決貸款問題，昨晚洪、陳2人在事故現場討論要不要包紅包答謝阿強，但意見不合起了爭執，洪男拿了手電筒、陳掏出摺疊刀，2人互相攻擊，雙方均有受傷，幸無大礙。警方將通知相關涉案人到案，訊後依規定受理偵辦。

警方呼籲民眾面對金錢問題應理性溝通，勿隨意動手，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，並將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

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