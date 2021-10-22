10年前「北上喝喜酒包3600」結局哀傷！他發誓：北部的禮到人不到

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

近日一名女網友對未來老公撂狠話，若喜宴不是飯店1桌4萬，乾脆別結婚了。這場變調的喜事在網上引爆熱論，就有鄉民感嘆，行情確實如此，更透露10年前他北上喝喜酒，因為僅包了3600元，最後被拒絕往來。

看到網上有準新娘不滿未來老公，直喊周遭沒人辦喜宴1桌低於3萬，更放話乾脆取消婚禮，讓這名網友心有戚戚焉，直呼「台北飯店真的1桌都差不多3萬起跳！」

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他在PTT提到，「10年前朋友結婚，我專程北上吃對方喜酒，當時包3600元，想說這樣很大包了，結果開桌跟隔壁的朋友聊天，他們說這一桌就要3萬5000了，我才包3600，小心之後對方不跟我來往。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

沒想到一語成讖，那位朋友真的從此不再跟原po聯絡，而他也默默發誓，「以後北部的喜宴都是禮到人不到，轉個2000塊就很夠朋友了。」

對此，鄉民紛紛回應，「辦喜宴要求回本才是最丟臉的」、「流水席1桌2萬，老實說我覺得也很盤」、「10年前1桌3萬5是超高價位，有錢人才請得起，10年前台北飯店1桌沒有貴到這樣好嗎？那幾乎是飯店的高價位了」、「3600已經是好朋友了欸！一般朋友2600差不多，不熟的1600」、「南部和北部差異滿大的，不能一概而論」。