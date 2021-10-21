陸推72條民企改革做法　溫州試點首創「無抵押貸款」

▲大陸國家發改委體改司副司長徐善長。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家發改委今（21）日舉行「推廣地方支持民營企業改革發展典型做法」記者會，就青島、溫州、泉州等8個地方72條支持民營企業改革發展的典型做法做出說明。體改司司長徐善長表示，「地方尤其是城市層面，作為直接與民企面對面的『最後一公里』，是提高民營企業政策獲得感的關鍵環節。」

徐善長指出，在專家評估等工作基礎上，選取青島、成都、常州、溫州、台州、泉州、佛山、江陰等8個最具代表性的地方，對其做法進行梳理總結，形成此次首批推廣的72條典型做法，涵蓋針對性、首創性及可操作性三大特點。

▲大陸國家發改委體改司副司長徐善長,浙江溫州副市長殷志軍。（圖／翻攝澎湃新聞）

在「針對性」方面，最受關注的融資問題，清單中有20條做法，佔總量近1／3的篇幅，包含直接融資、間接融資、首貸、續貸、轉貸、融資擔保、信用融資、民間金融等多方面，直接回應民營企業融資的「切膚之痛」。

對此，作為首批試點城市的溫州，副市長殷志軍表示，溫州率先推動「無抵押貸款」專項試點，創新推廣「授托貸、誠信貸、權益貸、批量貸」融資模式，將各類非傳統抵質押物的「沈睡資產」或「權益資產」分別以授托、質押、信用貸款等形成轉化為「信貸資產」。

殷志軍舉例，透過創新「農民（小微企業）資產授托代管融資」模式，將企業存貨、機器設備、無形資產、應收帳款、股權等6大類近30種「非標」資產盤活為信貸資金，打破銀行「非抵押擔保不貸」的傳統貸款文化。

▲溫州推「無抵押貸款」助民營企業轉型升級。（圖／CFP）

至於在「首創性」方面，首創性。72條推廣清單中的半數做法皆為大陸首創，包括青島市在機構改革時成立的民營經濟發展局；溫州市首發的民間融資「溫州指數」；泉州市的民營企業「黨建入章」等。

在「可操作性」方面，徐善長指出，72條推廣清單中的事項都是可即學即用的具體做法，這些做法都不是純「高大上」的宏大敘事，而是聚焦小切口，在現有政策框架下的「微改革」、「微創新」。